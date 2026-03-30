У Києві майже тиждень йтимуть дощі: в який день столицю нарешті прогріє сонечко

Початок квітня буде теплим, але мокрим

Цього тижня погода у Києві буде нестабільною. Уже з понеділка очікуються дощі, але повітря при цьому буде більш-менш теплим.

Ближче до вихідних погодні умови покращаться — стане набагато тепліше та зникнуть хмари. Детальніше про погоду за даними "Мeteofor" написав "Телеграф".

Початок тижня буде дощовим і похмурим. У вівторок і середу опади збережуться, але стане трохи тепліше, особливо вдень. Температура у період 30 березня-1 квітня коливатиметься в межах +10…15 градусів вдень та +6…9 — вночі.

У другій половині тижня дощі не завершаться, проте показники на термометрах поступово ростимуть. У п’ятницю та суботу, 3-4 квітня, опади посиляться, але вже у неділю очікується аномальне потепління до +19 градусів і ясне небо.

Коли з міста втечуть опади. Фото: Мeteofor

Схожим прогнозом поділились і у "Мeteo". Дощі у столиці очікуються з понеділка і до суботи, але вони прогнозуються невеликими. Температура також очікується більш-менш високою — від +9 до +15 градусів вдень та +6…8 вночі протягом тижня. Найвищі температури та суха погода очікуються в неділю, 5 квітня.

Коли прогріється Київ. Фото: Мeteo

