В Києві могла з'явитися вулиця Магістра Йоди. Де та чому від ідеї відмовилися

Ідея виникла ще 10 років тому

Одну з вулиць Києва пропонували перейменувати на честь магістра Йоди — одного з ключових персонажів всесвітньо відомої саги "Зоряні Війни". Вона могла б з'явитися у Дніпровському районі столиці.

Відповідну петицію було опубліковано на сайті Київради ще у 2016 році. Однак пропозиція не отримала достатньої підтримки — за неї віддали лише 599 підписів з 6 тисяч необхідних.

У Києві могла бути вулиця Магістра Йоди. Зображення згенероване ШІ

Автор петиції, Кирило Загорулько, пропонував змінити назву вулиці Регенераторна у Дніпровському районі міста Києва на вулицю магістра Йоди. Він хотів, щоб "стару, непримітну, радянську назву" замінили на "цікаву і сучасну".

Хто такий майстер Йода

Йода — один із наймогутніших майстрів-джедаїв зі Всесвіту "Зоряних війн". Він дуже маленький на зріст та має кумедний вигляд, проте володіє неймовірною силою та мудрістю. Йода накопичував їх понад 900 років життя, протягом яких він навчав покоління лицарів-джедаїв.

Магістр Йода

Крім того, Йода відомий своєю унікальною манерою розмови, де слова часто міняються місцями. Однак в них — глибока філософія, з акцентом на важливість терпіння, самоконтролю та гармонії з Силою.

Раніше "Телеграф" розповідав про іншу пропозицію перейменування вулиці Регенераторної. Її пропонували назвати вулиця Генераторна — на честь генератора, який допомагає українцям вистояти в умовах, коли Росія намагається позбавити нас світла.