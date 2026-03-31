В Киеве могла появиться улица Магистра Йоды. Где и почему от идеи отказались

Идея возникла еще 10 лет тому назад

Одну из улиц Киева предлагали переименовать в честь магистра Йоды – одного из ключевых персонажей всемирно известной саги "Звездные Войны". Она могла появиться в Днепровском районе столицы.

Соответствующая петиция была опубликована на сайте Киевсовета еще в 2016 году. Однако предложение не получило достаточной поддержки — за него отдали только 599 подписей из 6 тысяч необходимых.

В Киеве могла быть улица Магистра Йоды. Изображение сгенерировано ИИ

Автор петиции, Кирилл Загорулько, предлагал изменить название улицы Регенераторной в Днепровском районе города Киева на улицу магистра Йоды. Он хотел, чтобы "старое, неприметное, советское название" заменили на "интересное и современное".

Кто такой мастер Йода

Йода — один из самых мощных мастеров-джедаев из Вселенной "Звездных войн". Он очень маленький ростом и забавный, но обладает невероятной силой и мудростью. Йода накапливал их более 900 лет жизни, в течение которых он обучал поколения рыцарей-джедаев.

Магистр Йода

Кроме того, Йода известен своей уникальной манерой разговора, где слова часто меняются местами. Однако в них глубокая философия, с акцентом на важность терпения, самоконтроля и гармонии с Силой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другом предложении переименования улицы Регенераторной. Ее предлагали назвать Генераторная улица — в честь генератора, который помогает украинцам выстоять в условиях, когда Россия пытается лишить нас света.