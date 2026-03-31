Чому один хрін "б’є в ніс", а інший майже не відчувається: який обрати на Великдень

Хрін залишається одним із найпопулярніших соусів на великодньому столі поруч із м’ясними стравами. Саме він найчастіше визначає, чи буде смак м’ясних страв яскравим і гострим, чи м’яким і майже непомітним, тому його потрібно вміти правильно обирати.

У магазинах можна знайти різні варіанти — від класичного білого до зеленого, солодкого або гострого. Як написали в "borsonline", насамперед потрібно звертати увагу на склад.

Основою має бути тертий корінь хрону, але виробники часто додають воду, оцет та різні загусники. Важливо, щоб у продукті хрону було не менше 50–60%. Саме це впливає на насиченість смаку.

Також варто дивитися на кількість цукру й оцту — надлишок цукру робить смак м’якшим і менш гострим. У деяких варіантах додають рослинну олію, яка робить текстуру більш ніжною та зменшує різкість.

При виборі у магазині варто звертати увагу і на зовнішній вигляд. Якісний хрін має білий або світло-кремовий колір без темних відтінків. Чим свіжіший продукт, тим яскравіший його смак, адже з часом гострота поступово знижується під дією світла і зберігання.

Хрін. Фото: згенероване Телеграфом

Водночас рівень пекучості залежить від умов вирощування та обробки кореня, а також від кількості готового продукту в банці.

Як обрати гострий хрін. Фото: інфографіка Телеграф

