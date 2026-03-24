Грицик повернувся? Лелека повівся як господар у найвідомішому гнізді України (відео)

Торік першою додому повернулася Одарка

Українці чекають на повернення зіркових лелек — Грицика та Одарки. У вівторок, 24 березня у їх гніздо прилетів лелека, можливо це Грицик, або Одарка.

Момент можна було побачити в онлайн-трансляції, яка цілодобово ведеться з гнізда птахів. Також дослідниця птахів Ірина Саражинська підтвердила, що 24 березня об 11:19 у гніздо прилетів лелека. Птах заклекотів — тобто, привітався, як господар, що повернувся додому.

Лелека заклекотів, вітаючи гніздо

Птах побув у гнізді трохи часу

Невдовзі лелека десь полетів

Однак поки не можна стверджувати, хто з лелечого подружжя повернувся першим. Річ у тім, що минулого року стався конфуз, пише Саражинська. Одарку, яка прилетіла першою й клекотіла в гнізді, сприйняли за Грицька.

То хто ж сьогодні привітався в гнізді й потішив лелеколюбів? Чи був це Грицик? Поки чекаємо з відповіддю на це питання, бо ніби й схожий на нашого Грицика, але залишається місце для сумніву, тим більше, що лелека об 11:22:20 відлетів і роздивитися його зі 100-відсотковою впевненістю не вдалося. Стежимо за розвитком подій та чекаємо повернення наших улюблених лелек у гніздо, — йдеться у повідомленні

Птах провів у гнізді трохи часу та знову десь полетів. Поки важко сказати, був це Грицик, чи знов чужинець. Напередодні у гніздо Грицика та Одарки вже прилітав гість, провів там кілька хвилин та полетів далі.

Як пояснили орнітологи, лелеки обирають собі одне місце гніздування на довгі роки, як і пару. Тому Грицик та Одарка мають ось-ось прилетіти. Зазвичай ці птахи повертаються в кінці березня та початку квітня, однак все залежить від погодних умов. Минулого року Грицик повернувся 23 березня, а Одарка — за кілька днів.

Грицик та Одарка — що відомо про зіркових лелек

Грицик та Одарка у 2025 році

Лелеки Грицик та Одарка — це пара чорногузів, які стали зірками соцмереж завдяки цілодобовій онлайн-трансляції з їхнього гнізда у селі Леляки на Полтавщині (нацпарк "Пирятинський"). Спостерігаючи за їхнім життя, українців створили чимало мемів про сімейні будні, виховання лелеченят та боротьбу за гніздо.

Батьки з лелеченятами

Минулого року розігралася справжня драма — Грицик намагався вбити своє найслабше пташеня, яке глядачі назвали Катрусею, просто у прямому ефірі. "Телеграф" розповідав, що сталося потім.