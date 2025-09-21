Російські окупанти фактично знищили туристичну привабливість міста

Курортне місто на березі Азовського моря в Бердянську Запорізької області переживає справжню катастрофу під російською окупацією. Те, що раніше було одним з найпопулярніших туристичних напрямків України, зараз нагадує декорації до фільму жахів.

"Телеграф" розповість, що там зараз відбувається. У мережі публікують відео, як зараз у вересні виглядає Бердянськ.

Затоплення та запустіння

Наприкінці тижня Бердянськ охопила повінь. Вулиці центру міста перетворилися на водні канали, по яких автомобілі пересуваються, немов човни. Рівень води в деяких районах сягав кількох десятків сантиметрів.

Вимерла набережна

Особливо жахливу картину являє собою міська набережна — колись серце туристичного життя Бердянська. Місце, де раніше прогулювалися тисячі відпочивальників, зараз порожнє та занедбане. Лавки, що колись запрошували до відпочинку, тепер покрилися ржавчиною від морського повітря та відсутності догляду.

Медузи замість туристів

Природа також відреагувала на занепад міста. Азовське море біля берегів Бердянська заполонили медузи. Ці морські мешканці буквально вкрили всю прибережну смугу, створивши химерну картину на тлі покинутих пляжів.

Іронія ситуації полягає в тому, що зараз би мав тривати "оксамитовий сезон" — найкращий час для відпочинку на морі, коли вода ще тепла, а спека вже спала. Замість щасливих відпочивальників Бердянськ зустрічає лише тишу та запустіння.

Наслідки окупації

Російські окупанти фактично знищили туристичну привабливість міста. Відсутність нормального управління, руйнування інфраструктури та масовий відтік населення перетворили Бердянськ на місто-привид.

Те, що створювалося десятиліттями як курортна зона міжнародного рівня, окупанти знищили за лічені місяці. Замість розвитку туризму та економіки місто переживає справжню гуманітарну катастрофу.

Бердянськ сьогодні — це символ того, що несе з собою російська "визволення": замість процвітання — занепад, замість життя — порожнеча.

Що відомо про Бердянськ

Бердянськ — місто на південному сході України, розташоване на північному узбережжі Азовського моря в Запорізькій області. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році населення Бердянська становило приблизно 110-115 тисяч жителів. Після окупації багато місцевих жителів виїхали з міста.

Бердянськ

До окупації Бердянськ був популярним курортним містом. Щорічно місто відвідували близько 500-600 тисяч туристів, особливо влітку. Курортний сезон зазвичай тривав з травня по вересень.

Бердянськ до повномасштабного вторгнення

Ситуація у Бердянську під час окупації

Після російської окупації у 2022 році більшість баз відпочинку та санаторіїв міста були перетворені на місця дислокації російських військових. У цих об'єктах зберігається зброя та важка військова техніка. Колись туди приїздили українські зірки та давали великі концерти, а зараз туди потрапляють лише пропагандисти та жителі Донецька і Луганська.

