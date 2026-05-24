Дихати важко: де у Києві погіршилася якість повітря після пожеж та обстрілу (карта)

Моніторинги відзначають локальні відхилення від норми

Київ пережив одну з найпотужніших атак вночі 24 травня, через що сталася велика кількість пожеж. Нерідко після таких подій у столиці різко погіршується якість повітря.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, якою є ситуація з повітрям у Києві 24 травня і чи є небезпечні зони.

Так, згідно з даними проекту World Air Quality Index, який збирає та публікує дані про забруднення атмосфери в режимі реального часу, столиця залишається "зеленою". А це означає, що якість повітря знаходиться у межах норми.

Рівень якості повітря у Києві 24 травня. Скріншот: World Air Quality Index

Швейцарська компанія, що спеціалізується на технологіях контролю якості повітря IQAir також повідомляє, що якість повітря у столиці не зіпсувалася після атаки.

Рівень якості повітря у Києві 24 травня. Скріншот: IQAir

У Печерському районі показник упав із "хорошого" до "помірного". Але повітря в цьому випадку не представляє ніякої небезпеки.

Рівень якості повітря у Києві 24 травня. Скріншот: IQAir

Аналітична платформа SaveEcoBot, яка поєднує дані про стан навколишнього середовища, повідомляє про "червоний" рівень у Голосіївському районі. Також фіксується погіршення якості повітря до "помаранчевого" у Святошинському районі.

Рівень якості повітря у Києві 24 травня. Скріншот: SaveEcoBot

Рівень якості повітря у Києві 24 травня. Скріншот: SaveEcoBot

Нижче буде наведено таблицю, на якій вказано показники забрудненого повітря та здорового.

Індекс якості повітря

Атака по Києву 24 травня

Росія завдала одного з найбільш масованих ударів по Києву та області під час повномасштабної війни. По столиці нанесли удари балістичними ракетами та ударними дронами.

Внаслідок обстрілу пошкодження зафіксовано у всіх районах Києва. За даними мера Віталія Кличка, постраждали 56 осіб, 30 з них госпіталізовані, зокрема двоє дітей. Відомо про двох загиблих.

Пожежа у Києві після атаки. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

У місті виникли масштабні пожежі та руйнування більш ніж на 40 локаціях. Пошкоджено житлові будинки, гуртожитки, школи, торгові центри, автомобілі та об’єкти інфраструктури. Серйозно постраждали Лук’янівський ринок, станція метро "Лук’янівська", ТРЦ "Квадрат", а також будинки в Дарницькому, Оболонському, Шевченківському, Солом’янському та інших районах столиці.

У Повітряних силах повідомили, що ворог запустив Україною цієї ночі понад 50 ракет і до 700 дронів.

