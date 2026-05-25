Не поспішайте викидати: як розбудити "сплячі" рослини

Бруньки виглядають здоровими та живими, але на зріст не йдуть? Пояснюємо, що робити, щоб розбудити виноград, інший кущ ягід або плодове дерево.

Зима 2025/2026 була непростою, і в деяких регіонах України морози реально наробили лиха. Багато садівників на тлі теплих зим розслабилися та насадили багато південних культур. Відомо, що багато вимерзло абрикосів, слив та винограду. Але що, якщо рослина ще жива, просто вимагає вашої допомоги? Чи йдеться про саджанець, який був тільки посаджений?

Якщо бруньки та пагони виглядають живими і ваша рука ще не тягнеться до сокири та пилки, є сенс зробити таку процедуру . Розкопайте неглибоко (на пів лопати) голову вашого куща і залийте його парою відер розчину на основі будь-якого препарату-стимулятора. Головне, щоб у його складі були морські водорості . Це може бути Радіфарм, Фітомар, Амалгерол, Максікроп Зав’язь або інші. У складі цих чудодійних препаратів є цитокіни — це гормони, відповідальні за поділ клітин та пробудження бруньок.

Нюанс: вода для розчину має бути теплою!

Далі чекаємо тиждень-другий, і як тільки бруньки покажуть рух, почнуть накльовуватися, підлийте рослину невеликою дозою аміачної селітри або карбаміду, щоб стимулювати зростання вегетативної маси.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про 4 ефективні способи, як вивести пирій з ділянки.