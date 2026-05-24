Що додати до яєць, щоб страва перетворилася на ресторанну

Наталя Граковська
Яйця не будуть пересмаженими. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Секрет — в дуже простому інгредієнті

Смажені яйця здаються дуже простою стравою. Але вони можуть вийти або пересушеним, або навпаки занадто рідким. Щоб текстура була ніжною і рівномірною, є один простий прийом.

Авторка кулінарного блогу Менді Лі пропонує додавати до яєць трохи крохмалю . Це допомагає зробити омлет м’якшим і кремовішим без зайвих зусиль.

Чому цей лайфхак працює

Коли яйця нагріваються, їхні білки починають згортатися, міцно зв'язуючись між собою і буквально "витискаючи" воду. Крохмаль уповільнює процес згортання білків, не дозволяючи їм стискатися занадто сильно. В результаті яйця залишаються ніжними, м'якими та утримують усю вологу всередині, навіть якщо ви трохи перетримали їх на вогні.

Як смажити яйця смачно

Інгредієнти

  • 4 великі яйця
  • 4 столові ложки несоленого вершкового масла
  • 2 чайні ложки кукурудзяного, картопляного або тапіокового крохмалю
  • 1,5 столові ложки молока або води
  • сіль і чорний перець — за смаком
Приготування

  1. У середній мисці збийте яйця з великою дрібкою солі до утворення піни.
  2. В окремій невеликій мисці змішайте крохмаль з молоком або водою до однорідної рідини без грудочок.
  3. З'єднайте яєчну суміш з крохмальною і добре перемішайте.
  4. На великій антипригарній сковорідці на середньому вогні розтопіть вершкове масло до повного розчинення і появи піни.
  5. Влийте яєчну суміш і залиште на 5 секунд, після чого починайте обережно перемішувати.
  6. Готуйте, помішуючи, від 15 секунд до 1 хвилини — поки маса не загусне, але залишиться вологою та блискучою.
  7. Зніміть яйця з вогню, поки вони виглядають трохи недоготованими, адже вони продовжують готуватися від залишкового тепла. Після приготування посоліть та поперчіть страву.

В цьому рецепті пропонується використовувати багато вершкового масла. Авторка рецепту запевняє, що яйця не будуть занадто жирними, в тому числі і завляки крохмалю. Натомість страва вийде з глибоким вершковим смаком.

#Рецепти #Яйця #Омлет #Лайфхак