Що додати до яєць, щоб страва перетворилася на ресторанну
Секрет — в дуже простому інгредієнті
Смажені яйця здаються дуже простою стравою. Але вони можуть вийти або пересушеним, або навпаки занадто рідким. Щоб текстура була ніжною і рівномірною, є один простий прийом.
Авторка кулінарного блогу Менді Лі пропонує додавати до яєць трохи крохмалю . Це допомагає зробити омлет м’якшим і кремовішим без зайвих зусиль.
Чому цей лайфхак працює
Коли яйця нагріваються, їхні білки починають згортатися, міцно зв'язуючись між собою і буквально "витискаючи" воду. Крохмаль уповільнює процес згортання білків, не дозволяючи їм стискатися занадто сильно. В результаті яйця залишаються ніжними, м'якими та утримують усю вологу всередині, навіть якщо ви трохи перетримали їх на вогні.
Як смажити яйця смачно
Інгредієнти
- 4 великі яйця
- 4 столові ложки несоленого вершкового масла
- 2 чайні ложки кукурудзяного, картопляного або тапіокового крохмалю
- 1,5 столові ложки молока або води
- сіль і чорний перець — за смаком
Приготування
- У середній мисці збийте яйця з великою дрібкою солі до утворення піни.
- В окремій невеликій мисці змішайте крохмаль з молоком або водою до однорідної рідини без грудочок.
- З'єднайте яєчну суміш з крохмальною і добре перемішайте.
- На великій антипригарній сковорідці на середньому вогні розтопіть вершкове масло до повного розчинення і появи піни.
- Влийте яєчну суміш і залиште на 5 секунд, після чого починайте обережно перемішувати.
- Готуйте, помішуючи, від 15 секунд до 1 хвилини — поки маса не загусне, але залишиться вологою та блискучою.
- Зніміть яйця з вогню, поки вони виглядають трохи недоготованими, адже вони продовжують готуватися від залишкового тепла. Після приготування посоліть та поперчіть страву.
В цьому рецепті пропонується використовувати багато вершкового масла. Авторка рецепту запевняє, що яйця не будуть занадто жирними, в тому числі і завляки крохмалю. Натомість страва вийде з глибоким вершковим смаком.