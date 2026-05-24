Що додати до яєць, щоб страва перетворилася на ресторанну

Секрет — в дуже простому інгредієнті

Смажені яйця здаються дуже простою стравою. Але вони можуть вийти або пересушеним, або навпаки занадто рідким. Щоб текстура була ніжною і рівномірною, є один простий прийом.

Авторка кулінарного блогу Менді Лі пропонує додавати до яєць трохи крохмалю . Це допомагає зробити омлет м’якшим і кремовішим без зайвих зусиль.

Чому цей лайфхак працює

Коли яйця нагріваються, їхні білки починають згортатися, міцно зв'язуючись між собою і буквально "витискаючи" воду. Крохмаль уповільнює процес згортання білків, не дозволяючи їм стискатися занадто сильно. В результаті яйця залишаються ніжними, м'якими та утримують усю вологу всередині, навіть якщо ви трохи перетримали їх на вогні.

Як смажити яйця смачно

Інгредієнти

4 великі яйця

4 столові ложки несоленого вершкового масла

2 чайні ложки кукурудзяного, картопляного або тапіокового крохмалю

1,5 столові ложки молока або води

сіль і чорний перець — за смаком

Яйця скрембл. Фото: Shuba.ua

Приготування

У середній мисці збийте яйця з великою дрібкою солі до утворення піни. В окремій невеликій мисці змішайте крохмаль з молоком або водою до однорідної рідини без грудочок. З'єднайте яєчну суміш з крохмальною і добре перемішайте. На великій антипригарній сковорідці на середньому вогні розтопіть вершкове масло до повного розчинення і появи піни. Влийте яєчну суміш і залиште на 5 секунд, після чого починайте обережно перемішувати. Готуйте, помішуючи, від 15 секунд до 1 хвилини — поки маса не загусне, але залишиться вологою та блискучою. Зніміть яйця з вогню, поки вони виглядають трохи недоготованими, адже вони продовжують готуватися від залишкового тепла. Після приготування посоліть та поперчіть страву.

В цьому рецепті пропонується використовувати багато вершкового масла. Авторка рецепту запевняє, що яйця не будуть занадто жирними, в тому числі і завляки крохмалю. Натомість страва вийде з глибоким вершковим смаком.