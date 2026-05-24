Сили оборони вдарили по важливому вузлу "Транснєфті", а у Луганську палає нафтобаза: що відомо

Станція забезпечує транспортування дизеля до Балтійського моря

Вибухи чули не тільки в Києві — в окупованому Луганську спалахнула нафтобаза, а Сили оборони уразили НПС "Второво" у Владімірській області.

Про ураження нафтоперекачувальної станції повідомив радник міністра оборони України Сергій Стерненко. Вона належить до інфраструктури ПАТ "Транснєфть" і є стратегічно важливим вузлом.

Станція є відправною точкою магістрального нафтопродуктопроводу Второво – Ярославль – Кириші – Приморськ. "Це основний маршрут, яким російське дизельне пальне транспортується з глибини РФ до морського порту Приморськ на Балтійському морі для подальшого експорту", — зауважив Стерненко.

Пожежа на НПС "Второво"/ Фото: Exilenova+

Дим видно здалеку/ Фото: Exilenova+

Пожежа вирує на НПС "Второво"/ Фото: Exilenova+

Площа загоряння чимала/ Фото: Exilenova+

Росіяни заявили, що площа загоряння — близько 800 квадратних метрів, а постраждалих немає. Зазначимо, це не перші вибухи на цій станції. У вересні 2025 року Україна вже била по цій нафтопереробній станції.

Також відомо про вибухи та пожежу на нафтобазі в тимчасово окупованому Луганську. Традиційно місцеві телеграм-канали називають це "загорянням із задимленням". Наразі невідомо, чи є постраждалі, проте відео показують чималу пожежу.

Пожежа в Луганську/ Соцмережі

