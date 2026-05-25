Цей український вислів неможливо перекласти дослівно: що насправді означає "трясця твоїй матері"

Сьогодні цю фразу вживають рідко

Українська мова має чимало виразів, зміст яких майже неможливо точно передати іншими мовами. Один із таких — "Трясця твоїй матері".

При дослівному перекладі він звучить дивно та втрачає свій справжній сенс. Цю фразу використовують як емоційний вигук роздратування, пояснив "Телеграф".

Фраза "трясця твоїй матері" не має прямого дослівного перекладу з української лайки, оскільки саме слово "трясця" означає хворобу (лихоманку, гарячку).

Залежно від ситуації та емоційного забарвлення, цей вислів можуть передавати по-різному. Для емоційного роздратування зазвичай використовують аналоги на кшталт "Чёрт побери!" або "К чёрту!" (Ред. в рос. вар.), а для збереження первісного змісту прокльону — вислови на зразок "Чтоб тебя трясло!" чи "Чтоб тебя лихорадило!" (Ред. в рос. вар.).

Звідки прийшла ця фраза

Слово "трясця" походить від старовинної народної назви хвороби — сильної лихоманки або малярії, яка супроводжувалася ознобом і тремтінням. У давнину побажати комусь "трясцю" означало фактично побажати тяжкої недуги.

Згадка матері у вислові посилювала емоційність фрази, адже в українській традиції родина та рід мали особливе значення. Саме тому подібні прокльони вважалися дуже сильними та образливими.

З часом вираз втратив своє буквальне значення і перетворився радше на побутовий емоційний вигук — його використовують у моменти злості, здивування чи роздратування. Водночас дослівно перекласти цю фразу іншою мовою майже неможливо, адже при прямому перекладі губиться культурний підтекст і народне значення вислову.

