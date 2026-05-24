Трамп відреагував на стрілянину біля Білого дому: що відомо про стрільця (відео)

21-річний підозрюваний раніше вже потрапляв у поле зору Секретної служби

Ввечері суботи в США сталась стрілянина біля Білого Дому. Президент США Дональд Трамп не постраждав, нападника ліквідували агенти Секретної служби.

Що потрібно знати:

Дональд Трамп під час інциденту не постраждав.

За даними BBC, стрільцю був 21 рік

Повідомляється, що чоловік мав психічні розлади і це не перша його спроба наблизитись

За повідомленням BBC, ім'я підозрюваного – це 21-річний Насіре Бест, вже відомий Секретній службі через попередні сутички та з підтвердженими психічними розладами. Повідомляється також, що через стрілянину поранення отримав перехожий.

Інцидент стався зі на розі Пенсильванія-авеню та 17-ї вулиці, біля будівлі виконавчого офісу Ейзенхауера. Було зроблено від 10 до 20 пострілів. За наявними даними стрілець витягнув пістолет із сумки та почав стріляти близько 18 години ввечері суботи за місцевим часом (02:00 ночі неділі в Україні). Момент початку стрілянини зафіксований на відео журналістів — вони вели прямі ефіри, коли почули звуки стрілянини.

Після того, як пролунали постріли, репортерів Білого дому терміново відвели до кімнати для брифінгів. Секретна служба відкрила вогонь у відповідь.

Трамп вже прокоментував події суботнього вечора. "Дякую нашій чудовій Секретній службі та правоохоронцям за швидкі й професійні дії цього вечора проти озброєного чоловіка біля Білого дому, який мав насильницьке минуле та, ймовірно, був одержимий найціннішою будівлею нашої країни. Озброєний чоловік загинув після перестрілки з агентами Секретної служби біля воріт Білого дому", — сказав Трамп та наголосив, що простір у Вашингтоні має бути безпечним.

Джерело CBS повідомляє, що Бест намагався потрапити до Білого дому ще в липні 2025 року та був заарештований поблизу нього Секретною службою, після чого провів певний час у психіатричній лікарні. Останні 18 місяців він жив у Вашингтоні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що напередодні, за кілька тижнів до стрілянини була ще одна — на вечері кореспондентів Білого Дому в квітні. Цікаво, що тоді першим евакуйовували не Трампа.