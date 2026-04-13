У Львові помітили небезпечного хижака. Як виглядає (відео)

Тварина була налякана

У Львові місцеві помітили небезпечного хижака. Тварина бігала вулицями міста вночі.

Про це пишуть львівські пабліки. Зазначають, що хижака бачили по вулиці Генерала Грекова, неподалік "Форуму".

Як видно на опублікованому відео, йдеться про лисицю. Руда гостя була налякана та швидко пересувалась містом. В очі також впадає те, що тварина була худа та з тьмяною шерстю. Ймовірно, вона забігла у місто в пошуках їжі. Однак наближатися чи привертати увагу хижака небезпечно.

Також не слід забувати, що лисиці можуть бути переносниками сказу. Ця смертельна хвороба вражає мозок тварин та людей, тому займати хижаків не можна. Однією з ознак сказу є нетипова поведінка та відсутність страху, що часто демонструють лисиці в містах. Однак їхні візити також можуть бути обумовлені голодом та спробами знайти їжу.

В коментарях користувачі закликали людей не чіпати лисицю та бути обережними. Хоча дехто навіть жартував. Люди писали:

Весна завжди приваблює туристів

Біднятко як і звідки вона так далеко зайшла

Це погано – лиси розносять сказ, а скажена тварина поводиться не типово і не боїться людей.

