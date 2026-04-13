Во Львове заметили опасного хищника. Как выглядит (видео)

Животное было напугано

Во Львове местные заметили опасного хищника. Животное бегало по улицам города ночью.

Об этом пишут львовские паблики. Отмечают, что хищника видели по улице Генерала Грекова, недалеко от "Форума".

Как видно на опубликованном видео, речь идет о лисе. Рыжая гостья была испугана и быстро передвигалась по городу. В глаза также бросается то, что животное было худым и с тусклой шерстью. По всей вероятности, оно забежало в город в поисках пищи. Однако приближаться или привлекать внимание хищника опасно.

Также не следует забывать, что лисы могут быть переносчиками бешенства. Эта смертельная болезнь поражает мозг животных и людей, поэтому занимать хищников нельзя. Одним из признаков бешенства является нетипичное поведение и отсутствие страха, что часто демонстрируют лисы в городах. Однако их визиты могут быть обусловлены голодом и попытками найти пищу.

В комментариях пользователи призвали людей не трогать лису и быть осторожными. Хотя некоторые даже шутили. Люди писали:

Весна всегда привлекает туристов

Бедняжка как и откуда она так далеко зашла

Это плохо – лисы разносят бешенство, а бешеное животное ведет себя нетипично и не боится людей.

