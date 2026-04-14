Рыбак выловил настоящего "монстра" в Днепре. Как выглядела рыба (видео)

Мужчина несколько минут боролся с уловом

В Днепре рыбак выловил огромную щуку весом более 6 килограммов. Рыбу едва удалось вытащить из водоема.

Об этом рассказал рыбак Павел в видео. По его словам, это было открытие сезона и первая рыбалка, закончившаяся поимкой трофея.

"Огромную щуку весом более 6 килограммов поймали в Днепре. Такой особи не менее нескольких лет", — говорится в сообщении.

Рыбак отметил, что поймать старую опытную щуку не так-то просто – эти рыбы учатся на собственном опыте. Они проявляют разумную осторожность, сталкиваясь с чем-то новым и неизвестным для них.

На фото видно, что щука действительно огромная и достигает более 1 м. Вес рыбы пересек 6 кг. После рыбалки рыбаки отпустили добычу. К слову, поймать ее удалось на спиннинг Blue Bird Sharp Jig.

Для справки

Щука обычная – это хищная рыба, типичный обитатель солоноватых и пресноводных водохранилищ. Щука обычная может достигать в длину более 1,5 метра, вес — 35 кг. Интересно, что самки всегда больше самцов. Окрас тела пятнисто-полосатый, светлые полосы проходят вдоль и поперек тела.

Щука

В зависимости от характера и степени развития растительности прибрежной зоны щуки могут иметь серовато-зеленоватый, желтоватый или серо-бурый цвет, спина темная, брюхо беловатая, с серыми крапинками; в некоторых озерах встречаются серебристые щуки. Спинной, анальный и хвостовой плавники бурые, с черными пятнышками, грудные и брюшные — желтовато-красные.

