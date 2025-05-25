Щоб "дах" не з'їжджав: ШІ дав 7 легких порад, щоб уберегти психіку під час війни

Дотримуватися цих правил легко може кожен

У ніч проти 25 травня Росія в черговий раз масово обстріляла Україну. Без загиблих та поранених не обійшлося. Такі новини, на жаль, для українців стали вже частиною звичайного життя через повномасштабне вторгнення. У такий час важливо стежити за станом своєї психіки та не допускати емоційної перенапруги. Але в сучасному світі з усією його великою кількістю джерел інформації сказати це набагато легше, ніж зробити.

"Телеграф" звернувся за порадами до штучного інтелекту, щоб той допоміг простими рішеннями, які міг би впровадити у своє життя кожен.

7 практичних порад від ШІ:

Обмежте інформаційний потік

ШІ радить свідомо дозувати час, проведений за переглядом новин. Наприклад, можна вибирати 1-2 надійних джерела інформації та перевіряти їх у певний час (наприклад, щодня). Важливо уникати безперервного скролінгу новин, щоб знизити тривожність.

Режим дня

Проста рутина може дати відчуття контролю та стабільності в хаотичних умовах. Створіть її. Вона може складатися з різних базових дій, наприклад регулярного сну, харчування, фізичної активності.

Правильне дихання допоможе зі стресом

Під час тривоги або обстрілу використовуйте техніки глибокого дихання (наприклад, вдих на 4 секунди, затримка на 4, видих на 6). Це заспокоює нервову систему та допомагає зосередитися.

Не втрачайте зв’язок

Регулярно спілкуйтеся з рідними чи друзями. Навіть короткі розмови можуть допомогти вам пережити складні моменти.

Відволікайтесь

Залиште у своєму дні час для речей, які здатні відволікти вас. Це може бути улюблений серіал, комп’ютерна гра або навіть прибирання.

Не бійтеся звертатися за допомогою до фахівців

На пострадянському просторі багато хто досі соромиться ходити до психологів. Це дуже неправильно. Якщо відчуваєте, що самі не справляєтеся зі стресом, то не бійтеся звертатися до фахівців. Благо у сучасному світі для цього навіть може не знадобитися вихід із дому.

Створюйте "безпечний простір"

Визначте місце (фізичне чи уявне), де ви відчуваєте спокій. Це може бути куточок у будинку з улюбленими речами або уявна вправа, де ви подумки переноситеся в безпечне місце.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ТЦ Blockbuster у Києві постраждав від обстрілу.