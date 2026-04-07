Роботодавці полюють на тих, хто народився у 70-х: чим саме цінні такі співробітники

Це покоління, по суті, виросло самостійно

Роботодавці дедалі частіше цінують працівників, народжених у 70-х роках, називаючи їх одними з найнадійніших і найстійкіших. Причина цього — не лише досвід, а й особливі якості, сформовані їхнім поколінням.

Дослідження, опубліковане на "Medium" автором Джорджем Дж. Зіогасом, пояснює, чому працівники, які виросли у 1970-х роках, сьогодні знову стають зажаданими на ринку праці.

Йдеться про покоління так званих "дітей із ключем на шиї" — людей, які змалку звикли до самостійності, адже після школи часто залишалися без нагляду дорослих. Це сформувало в них звичку покладатися насамперед на себе, швидко ухвалювати рішення та не чекати чітких інструкцій.

Автор також підкреслює їхню стійкість до стресу: дитинство в умовах більшої свободи та меншої опіки навчило їх сприймати труднощі як досвід, а не як кризу. Таке "аналогове" покоління звикло самостійно шукати інформацію — у бібліотеках, через телефонні дзвінки чи особисті контакти, що розвинуло в них аналітичне мислення.

Ще одна сильна сторона — соціальні навички, сформовані через живе спілкування без цифрових посередників. Це допомогло їм краще читати емоції, домовлятися та вирішувати конфлікти в реальному житті.

У результаті покоління 70-х вирізняється поєднанням прагматизму, адаптивності та здорового скептицизму, що робить таких працівників особливо цінними в сучасних компаніях.

