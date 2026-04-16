Обсипається зав’язь на абрикосі та яблуні? Допоможе "морський" метод стимуляції

Для хорошого врожаю потрібна "золота трійка" стимуляторів

Абрикоси цвітуть захлинаючись, але зав’язі опадають. Яблуня вся покрита квітами, бджілки дзижчать, але до осені не набрати й відра плодів. Що робити, якщо дерева цвітуть добре, але потім щось відбувається і все обсипається? Є дієвий спосіб, як змусити зав’язь розвиватися та гарантувати багатий урожай.

Важливо: йдеться про ситуацію, коли дерева благополучно перезимували й чудово обпилилися, але зав’язь, що вийшла в результаті, осипається без шансів для будь-якого врожаю.

Отже, причиною для осипання зав’язі найчастіше є нестача води (посуха), нестача бору (він потрібен для запилення), погане запилення та самостійне скидання зайвих плодів для молодих дерев.

Виправити цей дисбаланс можна за допомогою спеціальних добрив-стимуляторів . Багато хто тут згадає про гіберелін, але справа не тільки в ньому. Утримання зав’язі — справа симбіозу гіберелінів, ауксинів і цитокінінів:

Ауксин — ключовий елемент для закріплення зав’язі.

— ключовий елемент для закріплення зав’язі. Гіберелліни – допомагають зав’язі рости.

– допомагають зав’язі рости. Цитокініни — стимулюють поділ клітин та загальне живлення плодів.

У справі закріплення зав’язі працює саме ця трійця, а не кожен окремо. Тому оптимальний вибір – обробити плодові дерева перед і після цвітіння стимуляторами, де будуть усі три елементи. Найчастіше йдеться про екстракти з морськими водоростями , яких є на ринку досить багато.

Важливо не тільки як цвіте абрикос, а й що потім залишиться на дереві

Важливий момент: для кісточкових особливо важливо під час цвітіння достатньо бору та молібдену. Тому не забудьте і про цю обробку.

Важливий момент: для кісточкових особливо важливо під час цвітіння достатньо бору та молібдену. Тому не забудьте і про цю обробку.