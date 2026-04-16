Обсипається зав’язь на абрикосі та яблуні? Допоможе "морський" метод стимуляції

Ірина Семчишина
Абрикоси, яблуні, сливи цвітуть, але користі з того немає. Що треба зробити
Для хорошого врожаю потрібна "золота трійка" стимуляторів

Абрикоси цвітуть захлинаючись, але зав’язі опадають. Яблуня вся покрита квітами, бджілки дзижчать, але до осені не набрати й відра плодів. Що робити, якщо дерева цвітуть добре, але потім щось відбувається і все обсипається? Є дієвий спосіб, як змусити зав’язь розвиватися та гарантувати багатий урожай.

Важливо: йдеться про ситуацію, коли дерева благополучно перезимували й чудово обпилилися, але зав’язь, що вийшла в результаті, осипається без шансів для будь-якого врожаю.

Отже, причиною для осипання зав’язі найчастіше є нестача води (посуха), нестача бору (він потрібен для запилення), погане запилення та самостійне скидання зайвих плодів для молодих дерев.

Виправити цей дисбаланс можна за допомогою спеціальних добрив-стимуляторів. Багато хто тут згадає про гіберелін, але справа не тільки в ньому. Утримання зав’язі — справа симбіозу гіберелінів, ауксинів і цитокінінів:

  • Ауксин — ключовий елемент для закріплення зав’язі.
  • Гіберелліни – допомагають зав’язі рости.
  • Цитокініни — стимулюють поділ клітин та загальне живлення плодів.

У справі закріплення зав’язі працює саме ця трійця, а не кожен окремо. Тому оптимальний вибір – обробити плодові дерева перед і після цвітіння стимуляторами, де будуть усі три елементи. Найчастіше йдеться про екстракти з морськими водоростями, яких є на ринку досить багато.

Важливо не тільки як цвіте абрикос, а й що потім залишиться на дереві

Важливий момент: для кісточкових особливо важливо під час цвітіння достатньо бору та молібдену. Тому не забудьте і про цю обробку.

