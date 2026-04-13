Що посадити під деревами: ідеальна квітка, що любить тінь

Ці невибагливі рослини додадуть яскравих фарб навіть у затінені місця вашої ділянки, і радуватимуть до заморозків.

Якщо у вас у саду є затінений куточок, який здається трохи нудним, бальзаміни можуть стати ідеальною рослиною! Ці яскраві, невибагливі квітучі рослини — ідеальний вибір для садівників, які хочуть насолоджуватися цвітінням з весни до літа, не докладаючи особливих зусиль.

Переваги бальзамінів:

ростуть у тіні та півтіні;

цвітуть постійно;

найширша гама кольорів;

універсальне застосування: у кашпо, на клумбу, підвісні кошики тощо.

не викликають алергії, не є отруйними, і навіть навпаки – приваблюють до саду метеликів.

Для цих ніжних рослин важливим є правильний вибір часу посадки. Завжди садіть рослини тільки після того, як мине загроза заморозків. Уникайте надто ранньої посадки — бальзаміни дуже чутливі до холоду. При зниженні температури вони можуть погано зростати або загинути.

Де садити?

Бальзамін відомий своєю любов’ю до тіні; вибирайте місце з частковим затіненням, наприклад, під деревами або поряд із чагарниками. Уникайте прямих сонячних променів, особливо у спекотному кліматі. Занадто багато сонця може обпекти листя.

Бальзамін може зростати і в горщиках. Фото: pixabay.com

Бальзамін любить добре дренований грунт, багатий на органічні речовини. Він має бути трохи кислим, з pH від 6,0 до 6,5. Перед посадкою завжди корисно додати в ґрунт компост, щоб покращити засвоєння поживних речовин та дренаж.

Полив: запорука здоров’я бальзаміну

Бальзамін любить постійний полив. Грунт повинен бути вологим, але не перезволоженим, тому поливайте тільки тоді, коли верхні 2,5-5 см грунту висохнуть. Бальзаміни, посаджені в контейнери або підвісні кошики, швидше за все, вимагають щоденного поливу у спекотні літні дні. Порада: завжди слідкуйте за тим, щоб у горщиках були хороші дренажні отвори для запобігання гниття коренів, і поливайте вранці, щоб грунт встиг просохнути протягом дня.

