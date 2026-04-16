Осыпается завязь на абрикосе и яблоне? Поможет "морской" метод стимуляции

Для хорошого урожая нужна "золотая тройка" стимуляторов

Абрикосы цветут взахлеб, но завязи опадают. Яблоня вся покрыта цветами, пчелки жужжат, но к осени не набрать и ведра плодов. Что делать, если деревья цветут хорошо, но потом что-то происходит и все осыпается? Есть действенный способ, как заставить завязь развиваться и гарантировать богатый урожай.

Важно: речь идет о ситуации, когда деревья благополучно перезимовали и прекрасно опылились, но получившаяся в результате завязь осыпается без шансов для какого-либо урожая.

Итак, причиной для осыпания завязи чаще всего является нехватка воды (засуха), нехватка бора (он нужен для опыления), плохое опыление и самостоятельный сброс лишних плодов для молодых деревьев.

Исправить этот дисбаланс можно с помощью специальных удобрений-стимуляторов . Многие тут вспомнят про гиббереллин, но дело не только в нем. Удержание завязи — дело симбиоза гиббереллинов, ауксинов и цитокининов:

Ауксины — ключевой элемент для закрепления завязи.

— ключевой элемент для закрепления завязи. Гиббереллины — помогают завязи расти.

— помогают завязи расти. Цитокинины — стимулируют деление клеток и общее питание плодов.

В деле закрепления завязи работает именно эта троица, а не каждый в отдельности. Поэтому оптимальный выбор — обработать плодовые деревья перед и после цветения стимуляторами, где будут все три элемента. Чаще всего речь идет об экстрактах с морскими водорослями , которых имеется на рынке достаточно большое количество.

Важно не только как цветет абрикос, но и что потом останется на дереве

Важный момент: для косточковых особенно важно во время цветения достаточное количество бора и молибдена. Поэтому не забудьте и про эту обработку.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно сделать на участке, чтобы навсегда забыть о сорняках — и без применения "химии".