Осыпается завязь на абрикосе и яблоне? Поможет "морской" метод стимуляции

Ирина Семчишина
Автор
Абрикосы, яблони, сливы цветут, но проку нет. Что надо сделать
Абрикосы, яблони, сливы цветут, но проку нет. Что надо сделать. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Для хорошого урожая нужна "золотая тройка" стимуляторов

Абрикосы цветут взахлеб, но завязи опадают. Яблоня вся покрыта цветами, пчелки жужжат, но к осени не набрать и ведра плодов. Что делать, если деревья цветут хорошо, но потом что-то происходит и все осыпается? Есть действенный способ, как заставить завязь развиваться и гарантировать богатый урожай.

Важно: речь идет о ситуации, когда деревья благополучно перезимовали и прекрасно опылились, но получившаяся в результате завязь осыпается без шансов для какого-либо урожая.

Итак, причиной для осыпания завязи чаще всего является нехватка воды (засуха), нехватка бора (он нужен для опыления), плохое опыление и самостоятельный сброс лишних плодов для молодых деревьев.

Исправить этот дисбаланс можно с помощью специальных удобрений-стимуляторов. Многие тут вспомнят про гиббереллин, но дело не только в нем. Удержание завязи — дело симбиоза гиббереллинов, ауксинов и цитокининов:

  • Ауксины — ключевой элемент для закрепления завязи.
  • Гиббереллины — помогают завязи расти.
  • Цитокинины — стимулируют деление клеток и общее питание плодов.

В деле закрепления завязи работает именно эта троица, а не каждый в отдельности. Поэтому оптимальный выбор — обработать плодовые деревья перед и после цветения стимуляторами, где будут все три элемента. Чаще всего речь идет об экстрактах с морскими водорослями, которых имеется на рынке достаточно большое количество.

Цветение абрикоса весной
Важно не только как цветет абрикос, но и что потом останется на дереве

Важный момент: для косточковых особенно важно во время цветения достаточное количество бора и молибдена. Поэтому не забудьте и про эту обработку.

