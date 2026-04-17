В Україні таких ніколи не було? Рибалка піймав рідкісну рибу (фото)

Українець під час риболовлі піймав рідкісну та гарну рибу. Йдеться про жовтого окуня.

Про це рибалка Руслан розповів у Threads. Зауважимо, що ця риба не характерна для водойм України.

"Хоча зовні він і відрізняється від європейського окуня, а от клює однаково. Уellow perch", — йдеться у підписі під фото.

Чоловік піймав жовтого окуня в Україні

На фото видно, що риба має жовті плавці, посмугованість тулуба та золотисто-жовтий колір. Ці ознаки характерні для жовтого окуня.

В чому особливість цієї риби

Жовтий окунь — прісноводна риба родини окуневих родом з Північної Америки. Досить часто цей вид заселяють у спеціальні ставки для риболовлі. Жовтий окунь досягає в середньому 30-35 см в довжину, вага дорослих особин до 500 г.

Дорослі самиці більші за самців. Забарвлення в жовто-зелених тонах: спина темно-зелена, з переходом в деяких популяціях до золотисто-коричневої; боки жовті, жовто-зелені або мідно-зелені, з 6-9 вертикальними темними смугами; черево біле або (рідше) світло-жовте. У самців під час нересту забарвлення яскравішає, а анальний та черевні плавці тимчасово набувають оранжево-червоного забарвлення.

Цей вид розповсюджений в Північній Америці від північного сходу Канади до північного заходу США. Жовтий окунь може мешкати як у швидкоплинних річках, так і в непротічних ставках та озерах. Зазвичай в дикій природі цей вид не проживає в Україні, ним штучно зариблюють деякі ставки.

