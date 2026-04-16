Зжирає майже усе. Рибалка показав незвичайного хижака (відео)

Цей вид завезли з Північної Америки як акваріумну рибу

Український рибалка показав незвичайну рибу, яку йому вдалось зловити у водоймі. Виявилось, що це був сонячний окунь, якого вважають великим шкідником.

Про свій незвичайний улов Євген Свердленко розповів у Facebook. За його словами, піймати окуня вдалось досить легко, однак його вигляд вражає.

Втім чимало користувачів в мережі відмітило, що цей вид риби шкодить водоймам, адже хижак швидко розмножується та шкодить іншими видам. За словами іхтіологині Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Юлії Куцоконь, сонячного окуня називають "сміттєвою рибою". Він швидко розмножується, поїдає ікру інших риб та може шкодити рибному господарству.

"У цих видів (інвазійних, — ред.) ще є така особливість, що вони всі мають порційний нерест, невибагливі до умов, можуть витримувати широкий діапазон температури, особливо це стосується ротаня-головешки", — пояснила фахівчиня.

Під відео рибалки користувачі зазначали:

Сонячний окунь, виїдає все підряд. Це дуже погана риба, вся ікра: всі мальки. Взагалі зловив і викинь тільки не в воду.

В теперішній час цей окунь ловиться рідко, але в 90-х його було "море", що на ставках, що нашій річці Південний Буг.

В тому році, Дніпро.

Для довідки

Сонячний окунь або сонячна риба — це рід прісноводних риб. Окунь сягає 41 см довжини, але більшість мають розміри 10-20 см. Широко розповсюджені в річках і озерах США і Канади. Сонячний окунь звичайний був завезений до Європи з Північної Америки як акваріумна риба наприкінці ХІХ ст. Уже в першій половині ХХ ст. він траплявся в багатьох водоймах на півдні України. Зараз через потепління спостерігається його рух до північніших регіонів, зокрема виявлено популяцію на Київщині.

