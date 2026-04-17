В Украине таких никогда не было? Рыбак поймал редкую рыбу (фото)

Украинец во время рыбалки поймал редкую и красивую рыбу. Речь идет о желтом окуне.

Об этом рыболов Руслан рассказал в Threads. Заметим, что эта рыба не характерна для водоемов Украины.

"Хотя снаружи он и отличается от европейского окуня, а вот клюет все также. Уellow perch", — говорится в подписи под фото.

Мужчина поймал желтого окуня в Украине

На фото видно, что у рыбы желтые плавники, полосатое туловище и золотисто-желтый цвет. Эти признаки характерны для желтого окуня.

В чем особенность этой рыбы

Желтый окунь – пресноводная рыба семьи окуневых родом из Северной Америки. Довольно часто этот вид заселяют в специальные пруды для рыбалки. Желтый окунь достигает в среднем 30-35 см в длину, вес взрослых особей до 500 г.

Взрослые самки больше самцов. Окрас в желто-зеленых тонах: спина темно-зеленая, с переходом в некоторых популяциях к золотисто-коричневой; бока желтые, желто-зеленые или медно-зеленые, с 6-9 вертикальными темными полосами; брюхо белое или (реже) светло-желтое. У самцов во время нереста окрас ярче, а анальный и брюшные плавники временно приобретают оранжево-красный цвет.

Желтый окунь

Этот вид распространен в Северной Америке от северо-востока Канады до северо-запада США. Желтый окунь может обитать как в быстротечных реках, так и в непроточных прудах и озерах. Обычно в дикой природе этот вид не проживает в Украине, им искусственно зарыбливают некоторые пруды.

