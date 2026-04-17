Янукович і його дружина Людмила на архівному фото викликали ажіотаж
Цей "дачний" кадр було зроблено понад 20 років тому
Колишній президент-втікач Віктор Янукович опинився в центрі уваги у мережі завдяки архівному сімейному знімку.
Журналіст Роман Кравець опублікував у Threads рідкісне фото Януковича та його колишньої дружини Людмили. Знімок був представлений в іронічній рубриці "Номінація 🏆 "Він був її не достойний".
На фотографії, датованій 2004 роком, пара знята у максимально невимушеній, "дачній" обстановці. Янукович сидить на дерев’яній лавці у синьому спортивному костюмі, а Людмила — у темному жилеті поверх білої сорочки.
"Телеграф" зазначає, що це був час його першого прем’єрства — поворотний момент у кар’єрі, коли він став основним кандидатом на скандальних президентських виборах, який дали початок Помаранчевій революції.
Користувачі не поскупилися на їдкі та смішні коментарі. Підписники обговорили як зовнішній вигляд пари, так і історію їхнього союзу.
- "Ну хіба цю Люду не могли одягнути по-людськи 😵💫Ну ці шкарпетки і туфлі це жесть", — критикують стиль експершої леді.
- "Коли у кінці дискотеки забрав останню Масю 😅", — жартують підписники над фото.
- Багато хто згадав і про те, як розпочинався шлях Януковича: "І це, до речі, правда. Одружився за розрахунком і квиток у життя йому дав тесть, був місцевою шишкою".
- Ну і куди ж без класики: "Батя, я стараюсь! 😂".
