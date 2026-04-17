Янукович і його дружина Людмила на архівному фото викликали ажіотаж

Цей "дачний" кадр було зроблено понад 20 років тому

Колишній президент-втікач Віктор Янукович опинився в центрі уваги у мережі завдяки архівному сімейному знімку.

Журналіст Роман Кравець опублікував у Threads рідкісне фото Януковича та його колишньої дружини Людмили. Знімок був представлений в іронічній рубриці "Номінація 🏆 "Він був її не достойний".

На фотографії, датованій 2004 роком, пара знята у максимально невимушеній, "дачній" обстановці. Янукович сидить на дерев’яній лавці у синьому спортивному костюмі, а Людмила — у темному жилеті поверх білої сорочки.

"Телеграф" зазначає, що це був час його першого прем’єрства — поворотний момент у кар’єрі, коли він став основним кандидатом на скандальних президентських виборах, який дали початок Помаранчевій революції.

Людмила та Віктор Януковичі

Користувачі не поскупилися на їдкі та смішні коментарі. Підписники обговорили як зовнішній вигляд пари, так і історію їхнього союзу.

"Ну хіба цю Люду не могли одягнути по-людськи 😵‍💫Ну ці шкарпетки і туфлі це жесть", — критикують стиль експершої леді.

"Коли у кінці дискотеки забрав останню Масю 😅", — жартують підписники над фото.

Багато хто згадав і про те, як розпочинався шлях Януковича: "І це, до речі, правда. Одружився за розрахунком і квиток у життя йому дав тесть, був місцевою шишкою".

Ну і куди ж без класики: "Батя, я стараюсь! 😂".

