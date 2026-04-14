У Меланії Трамп є позашлюбна дочка? Хто вона і що її пов’язує із першою леді США

Бріні Кнаус 40 років і вона теж зі Словенії

У мережі поширюються чутки про можливий споріднений зв’язок між словенським діджеєм та співачкою Бріною Кнаус і першою леді США Меланією Трамп. Обидві вони народилися в Словенії і мають однакове дівоче прізвище.

Як передає International Business Times, приводом стала публікація журналіста Марка Чарльза на Substack за 11 квітня 2026 року. У ній стверджується, що Меланія нібито могла народити таємну дитину від Паоло Замполлі, який й познайомив молоду Меланію (у дівоцтві Кнаус) з американським бізнесменом.

Ця теорія швидко розійшлася у соціальних мережах, проте не має підтверджених доказів. Ба більше, її зміст суперечить базовій арифметиці: прихильники версії стверджують, що Меланія народила Бріну у віці близько 20 років, проте різниця у віці між жінками становить приблизно 15 років.

Фото: Getty Images/instagram.com/brina.knauss

Бріна Кнаус у рідній Словенії. Фото: instagram.com/brina.knauss

Користувачі платформи X також раніше вказали на фотографії Бріни Кнаус із її імовірними біологічними батьками, включаючи знімки з матір’ю (2014 рік) та пізніші зображення батька.

Справжні батьки Бріни Кнаус

На тлі обговорень у мережі згадувався і Замполлі — підприємець, модельний агент і близький друг сім’ї Трампів, який раніше допомагав Меланії ще з імміграційними питаннями. При цьому жодних офіційних підтверджень спорідненого зв’язку між Меланією Трамп і Бріною Кнаус не існує.

Хто така Бріна Кнаус насправді

Популярний діджей та музикант зі Словенії, яка проживає в США. В інтерв’ю вона наголошувала, що зосереджена на музичній кар’єрі та розглядає свою творчість як форму самовираження та відображення життєвого досвіду. Нині їй 40 років, тоді як Меланії – 55.

Відомо, що дружина Дональда Трампа має рідну сестру.