Один трюк — і курячі котлети тануть у роті: рецепт, який варто зберегти (відео)

Рублені котлети з сиром і цибулею виходять соковитими, ніжними і практично без ризику зіпсувати страву

Приготування курячої грудки часто стає викликом, оскільки це м'ясо легко пересушити. Але є перевірений спосіб зберегти соковитість птиці — приготувати рублені котлети з сиром і цибулею.

Секрет тут не лише в добавках, а в самій техніці: м'ясо не перекручується у фарш, а нарізається дрібними шматочками, завдяки чому зберігає структуру і не втрачає сік при смаженні. Сир і цибуля також додають котлетам соковитості та смаку. В результаті виходить страва, яку складно зіпсувати. Навіть якщо трохи перетримати на сковороді, котлети все одно залишаться м'якими.

Цей рецепт зручний ще й тим, що суміш для котлет можна зробити заздалегідь і зберігати в холодильнику кілька годин, а перед подачею швидко обсмажити потрібну кількість.

Як приготувати рублені котлети із сиром, показали на YouTube-каналі Obżarciuch.

Інгредієнти

Куряча грудка — 800 г

Сир (суміш моцарелли та чеддера) — 300 г

Яйця курячі — 5 шт.

Майонез – 5 ст. л.

Картопляний крохмаль — 5 ст. л.

Цибуля ріпчаста — 2 шт.

Приправа для курки – 1 ч. л.

Олія для смаження

Сіль та мелений чорний перець – за смаком

Спосіб приготування

Наріжте цибулю дрібними кубиками і обсмажте до золотистого кольору. Обов'язково дайте їй повністю охолонути. Курячу грудку наріжте на максимально дрібні шматочки. Змішайте з приправою і залиште промаринуватися на 15 хвилин. У глибокій ємності змішайте яйця з майонезом, крохмалем, сіллю і перцем до однорідності. Додайте до м'яса тертий сир і охололу цибулю. Залийте яєчною сумішшю і ретельно перемішайте. Викладайте масу ложкою на розігріту скороду. Обсмажуйте на середньому вогні з обох боків до появи хрусткої скоринки. Готові котлети перекладіть на паперові рушники на 1–2 хвилини.

Як подавати

Рублені котлети найкраще подавати гарячими. Як гарнір ідеально підійде легкий салат зі свіжих овочів, заправлений лимонним соком та оливковою олією. Також чудовим доповненням стане запечена картопля з розмарином або розсипчастий рис. Якщо ви віддаєте перевагу соусам, обирайте варіанти на основі грецького йогурту з додаванням часнику та свіжого кропу.