Один трюк — и куриные котлеты тают во рту: рецепт, который стоит сохранить (видео)

Рубленые котлеты с сыром и луком получаются сочными, нежными и практически без риска испортить блюдо

Приготовление куриной грудки часто становится вызовом, так как это мясо легко пересушить. Но есть проверенный способ сохранить сочность птицы — приготовить рубленые котлеты с сыром и луком.

Секрет здесь не только в добавках, а в самой технике: мясо не перекручивается в фарш, а нарезается мелкими кусочками, благодаря чему сохраняет структуру и не теряет сок при жарке. Сыр и лук также добавляют котлетам сочности и вкуса. В результате получается блюдо, которое сложно испортить. Даже если немного передержать на сковороде, котлеты все равно останутся мягкими.

Этот рецепт удобен еще и тем, что смесь для котлет можно сделать заранее и хранить в холодильнике несколько часов, а перед подачей быстро обжарить нужное количество.

Как приготовить рубленые котлеты с сыром, показали на YouTube-канале Obżarciuch.

Ингредиенты

Куриная грудка — 800 г

Сыр (смесь моцареллы и чеддера) — 300 г

Яйца куриные — 5 шт.

Майонез — 5 ст. л.

Картофельный крахмал — 5 ст. л.

Лук репчатый — 2 шт.

Приправа для курицы — 1 ч. л.

Масло растительное для жарки

Соль и молотый черный перец — по вкусу

Способ приготовления

Нарежьте лук мелкими кубиками и обжарьте до золотистого цвета. Обязательно дайте ему полностью остыть. Куриную грудку нарежьте на максимально мелкие кусочки. Смешайте с приправой и оставьте промариноваться на 15 минут. В глубокой емкости смешайте яйца с майонезом, крахмалом, солью и перцем до однородности. Добавьте к мясу тертый сыр и остывший лук. Залейте яичной смесью и тщательно перемешайте. Выкладывайте массу ложкой на разогретую сковороду. Обжаривайте на среднем огне с двух сторон до появления хрустящей корочки. Готовые котлеты переложите на бумажные полотенца на 1–2 минуты.

Как подавать

Рубленые котлеты лучше всего подавать горячими. В качестве гарнира идеально подойдет легкий салат из свежих овощей, заправленный лимонным соком и оливковым маслом. Также отличным дополнением станет запеченный картофель с розмарином или рассыпчатый рис. Если вы предпочитаете соусы, выбирайте варианты на основе греческого йогурта с добавлением чеснока и свежего укропа.