Один трюк — и куриные котлеты тают во рту: рецепт, который стоит сохранить (видео)
Рубленые котлеты с сыром и луком получаются сочными, нежными и практически без риска испортить блюдо
Приготовление куриной грудки часто становится вызовом, так как это мясо легко пересушить. Но есть проверенный способ сохранить сочность птицы — приготовить рубленые котлеты с сыром и луком.
Секрет здесь не только в добавках, а в самой технике: мясо не перекручивается в фарш, а нарезается мелкими кусочками, благодаря чему сохраняет структуру и не теряет сок при жарке. Сыр и лук также добавляют котлетам сочности и вкуса. В результате получается блюдо, которое сложно испортить. Даже если немного передержать на сковороде, котлеты все равно останутся мягкими.
Этот рецепт удобен еще и тем, что смесь для котлет можно сделать заранее и хранить в холодильнике несколько часов, а перед подачей быстро обжарить нужное количество.
Как приготовить рубленые котлеты с сыром, показали на YouTube-канале Obżarciuch.
Ингредиенты
- Куриная грудка — 800 г
- Сыр (смесь моцареллы и чеддера) — 300 г
- Яйца куриные — 5 шт.
- Майонез — 5 ст. л.
- Картофельный крахмал — 5 ст. л.
- Лук репчатый — 2 шт.
- Приправа для курицы — 1 ч. л.
- Масло растительное для жарки
- Соль и молотый черный перец — по вкусу
Способ приготовления
- Нарежьте лук мелкими кубиками и обжарьте до золотистого цвета. Обязательно дайте ему полностью остыть.
- Куриную грудку нарежьте на максимально мелкие кусочки. Смешайте с приправой и оставьте промариноваться на 15 минут.
- В глубокой емкости смешайте яйца с майонезом, крахмалом, солью и перцем до однородности.
- Добавьте к мясу тертый сыр и остывший лук. Залейте яичной смесью и тщательно перемешайте.
- Выкладывайте массу ложкой на разогретую сковороду. Обжаривайте на среднем огне с двух сторон до появления хрустящей корочки.
- Готовые котлеты переложите на бумажные полотенца на 1–2 минуты.
Как подавать
Рубленые котлеты лучше всего подавать горячими. В качестве гарнира идеально подойдет легкий салат из свежих овощей, заправленный лимонным соком и оливковым маслом. Также отличным дополнением станет запеченный картофель с розмарином или рассыпчатый рис. Если вы предпочитаете соусы, выбирайте варианты на основе греческого йогурта с добавлением чеснока и свежего укропа.