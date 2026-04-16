Коли в Україні День матері? Точна дата у 2026 році

День матері — гарне весняне свято, яке відзначається у багатьох країнах світу. Воно має на меті вшанувати матерів, які дають нове життя та виховують дітей. Це свято має плаваючу дату і щороку вона змінюється.

Коли день матері у 2026 році?

Згідно з указом президента від 1999 року, День матері відзначається щороку у другу неділю травня. У 2026 році це дата 10 травня.

За таким самим календарним принципом це свято відзначається і в інших країнах світу. Так, разом з Україною матерів 10 травня вітатимуть більш ніж у 80 країнах, включаючи США, Канаду, Мексику, Німеччину, Італію, Австрію, Бельгію, Австралію, Нову Зеландію, Бразилію, Естонію та інші.

День матері 2026. Фото: згенеровано ШІ, "Телеграф"

Історія свята Дня матері

У 1907 році молода американка Анна Джарвіс із Західної Вірджинії запропонувала встановити день вшанування матерів на згадку про свою маму, яка була громадською активісткою. Вона наполегливо писала листи до державних установ. Її зусилля мали успіх — спочатку 1910 року свято визнав штат Вірджинія, а 1914 року президент США оголосив другу неділю травня національним святом усіх матерів.

Для українців історія цього свята сягає корінням у 1928 рік. У Канаді українська діаспора вперше організувала відзначення Дня матері. А вже 1929 року свято вперше широко відзначили у Львові.

За часів Радянського союзу День матері було заборонено та замінено на 8 березня. Офіційне повернення свята до українського календаря відбулося 1999 року.

