На свіжому повітрі та з великою зарплатою. В Україні пропонують сезонну роботу для пенсіонерів

В Україні є чимало вакансій для пенсіонерів з гідною зарплатою. Так, до прикладу, шукають людину, яка збиратиме спаржу на виробництві.

Про це свідчить оголошення на порталі з пошуку роботи. Роботодавець обіцяє зарплату від 27 тисяч грн.

Збирача та фасувальника спаржі шукають у Броварах на Київщині. В основні обов'язки входить збір спаржі та догляд за нею, підготовка до реалізації. Одна година такої роботи коштує 150 грн.

Опис вакансії

Умови роботи:

погодинна оплата праці ( 150 грн/год );

); щотижневі виплати;

плаваючий графік 6/1;

Також за потреби роботодавець може надавати житло. За місяць обіцяють зарплату 27-31 тисяча грн. Робота сезонна у селі Красилівка (Броварський р-н).

Нагадаємо, що в Ужгороді пенсіонерам пропонують сезонну роботу, а саме — збирати полуницю. Працювати треба з 8 ранку до 18:00. При цьому людям надають проживання на території та забезпечують обідом під час зміни. Локація фермерського господарства с.Соловко Ужгородський район.

