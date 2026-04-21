Рус

На свіжому повітрі та з великою зарплатою. В Україні пропонують сезонну роботу для пенсіонерів

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
612
Можна отримати чимале одопвнення до пенсії
Можна отримати чимале одопвнення до пенсії. Фото Колаж "Телеграфу"

За потреби надають житло

В Україні є чимало вакансій для пенсіонерів з гідною зарплатою. Так, до прикладу, шукають людину, яка збиратиме спаржу на виробництві.

Про це свідчить оголошення на порталі з пошуку роботи. Роботодавець обіцяє зарплату від 27 тисяч грн.

Збирача та фасувальника спаржі шукають у Броварах на Київщині. В основні обов'язки входить збір спаржі та догляд за нею, підготовка до реалізації. Одна година такої роботи коштує 150 грн.

В Київській області пропонують роботу для пенсіонерів
Опис вакансії

Умови роботи:

  • погодинна оплата праці (150 грн/год);
  • щотижневі виплати;
  • плаваючий графік 6/1;

Також за потреби роботодавець може надавати житло. За місяць обіцяють зарплату 27-31 тисяча грн. Робота сезонна у селі Красилівка (Броварський р-н).

Нагадаємо, що в Ужгороді пенсіонерам пропонують сезонну роботу, а саме — збирати полуницю. Працювати треба з 8 ранку до 18:00. При цьому людям надають проживання на території та забезпечують обідом під час зміни. Локація фермерського господарства с.Соловко Ужгородський район.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Дніпрі пропонують цікаву та корисну роботу для пенсіонерів з гарною зарплатою. Шукають молодшу медичну сестру в Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України.

Теги:
#Робота #Пенсіонер #Вакансія