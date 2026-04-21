На свежем воздухе и с большой зарплатой. В Украине предлагают сезонную работу для пенсионеров

При необходимости предоставляют жилье

В Украине немало вакансий для пенсионеров с достойной зарплатой. Так, например, ищут человека, который будет собирать спаржу на производстве.

Об этом говорится в объявлении на портале по поиску работы. Работодатель обещает зарплату от 27 тысяч гривен.

Собирателя и фасовщика спаржи ищут в Броварах Киевской области. В обязанности входит сбор спаржи и уход за ней, подготовка к реализации. Один час такой работы стоит 150 грн.

Описание вакансии

Условия работы:

почасовая оплата труда ( 150 грн/час );

); еженедельные выплаты;

плавающий график 6/1;

Также при необходимости работодатель может предоставлять жилье. За месяц обещают зарплату 27-31 тысячу грн. Работа сезонная в селе Красиловка (Броварской р-н).

Напомним, что в Ужгороде пенсионерам предлагают сезонную работу, а именно собирать клубнику. Работать нужно с 8 утра до 18:00. При этом людям предоставляют проживание на территории и обеспечивают обедом во время смены. Локация фермерского хозяйства с.Соловко Ужгородский район.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Днепре предлагают интересную и полезную работу для пенсионеров с хорошей зарплатой. Ищут младшую медицинскую сестру в Украинском государственном научно-исследовательском институте медико-социальных проблем инвалидности Минздрава Украины.