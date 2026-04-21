На свежем воздухе и с большой зарплатой. В Украине предлагают сезонную работу для пенсионеров
При необходимости предоставляют жилье
В Украине немало вакансий для пенсионеров с достойной зарплатой. Так, например, ищут человека, который будет собирать спаржу на производстве.
Об этом говорится в объявлении на портале по поиску работы. Работодатель обещает зарплату от 27 тысяч гривен.
Собирателя и фасовщика спаржи ищут в Броварах Киевской области. В обязанности входит сбор спаржи и уход за ней, подготовка к реализации. Один час такой работы стоит 150 грн.
Условия работы:
- почасовая оплата труда (150 грн/час);
- еженедельные выплаты;
- плавающий график 6/1;
Также при необходимости работодатель может предоставлять жилье. За месяц обещают зарплату 27-31 тысячу грн. Работа сезонная в селе Красиловка (Броварской р-н).
Напомним, что в Ужгороде пенсионерам предлагают сезонную работу, а именно собирать клубнику. Работать нужно с 8 утра до 18:00. При этом людям предоставляют проживание на территории и обеспечивают обедом во время смены. Локация фермерского хозяйства с.Соловко Ужгородский район.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Днепре предлагают интересную и полезную работу для пенсионеров с хорошей зарплатой. Ищут младшую медицинскую сестру в Украинском государственном научно-исследовательском институте медико-социальных проблем инвалидности Минздрава Украины.