Нескладно, корисно, ще й платять: у Дніпрі пропонують цікаву роботу для пенсіонерів

В Україні пенсіонерам пропонують чимало цікавих вакансій з гарною заробітною платою. Так, до прикладу, у Дніпрі шукають молодшу медсестру.

Про це йдеться в оголошенні на сайті Work.ua. Зазначається, що працівника шукає Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України.

Молодшій медсестрі пропонують зарплату в 10 тисяч грн та комфортний графік роботи. Роботодавець готовий взяти пенсіонера, людину з інвалідністю чи ветерана.

Вакансія для пенсіонера

В обов'язки входить:

Забезпечення комфортних умов для пацієнтів.

Проведення санітарно-гігієнічних процедур у лікарняних палатах та інших медичних приміщеннях.

Забезпечення чистоти та порядку в лікарняних палатах, реабілітаційних відділеннях та інших медичних приміщеннях.

Збір та вивіз медичного та побутового сміття.

Дотримання вимог санітарних норм та правил безпеки.

Основною вимогою до кандидатів є вік від 18 років, відповідальність та комунікабельність. Наявність медичної освіти не обов'язкова. Щодо графіка роботи та кількості змін на місяць інформації немає.

Зауважимо, що ця робота може стати досить гарним доповнення до пенсії, а також корисною. Адже працівник матиме доступ до медичного закладу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Києві пенсіонерам пропонують роботу з гарною зарплатою.