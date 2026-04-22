Чупакабра повертається? В Україні невідомий звір вбиває тварин, хто це може бути (фото)

Таємничий нічний мисливець тримає людей у страху та нищить господарство

У селі Потоки Полтавської області стався ряд загадкових нападів на домашніх тварин, які змусили місцевих жителів згадати легенди про міфічну "чупакабру". Невідома істота пробирається до кліток і вбиває тварин.

Про це пишуть у місцевих телеграм-каналах. Як йдеться у повідомленні, нічний візит страхітливого гостя залишає по собі криваві наслідки.

Звір з легкістю розриває міцні металеві сітки та виламує дерев’яні конструкції, щоб дістатися до здобичі. Основними жертвами нападника стають кролі.

Хто насправді полює на кролів

Провідний науковий співробітник Інституту зоології НАНу, кандидат біологічних наук Віталій Смаголь зазначає, що за "страшних монстрів, схожих на чортів", зазвичай приймають звичайних лисиць або єнотоподібних собак, які страждають на задавнену форму корости (саркоптозу). Через хворобу тварина втрачає шерсть, її шкіра стає темно-сірою, зморшкуватою та вкривається струпами, що надає їй моторошного вигляду.

Короста у лисиць

Ослаблені хворобою хижаки не можуть полювати на спритну дичину в лісі, тому змушені йти до людських осель. Саме вони, за словами фахівців, здатні проявляти неабияку агресію та винахідливість у спробах дістати легку здобич із кліток. Металеву сітку ж часто пошкоджують не лише зубами, а й лапами, якщо конструкція має слабкі місця.

