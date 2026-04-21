Цю "сміттєву рибу" продають у кожному супермаркеті України: що з нею не так

Вона має феноменальну здатність до виживання, її навіть доводиться масово знищувати

Тилапія — одна з найпопулярніших риб в українських супермаркетах, яка приваблює покупців низькою ціною та поживністю. Проте її часто називають "сміттєвою" через сумнівні методи вирощування.

Шеф-кухар Вільям Ейк, власник ресторану Matsu в Південній Каліфорнії, у розмові з The Takeout зазначив, що тилапію зазвичай вирощують у дуже поганих умовах та недбало обробляють. За його словами, це риба низької якості, яка не варта своєї ціни, якою б дешевою вона не була.

Імпорт із Китаю та антисанітарія

Найбільше запитань викликає тилапія, вирощена в Китаї, адже для здешевлення виробництва рибу там часто годують фекаліями худоби. Це суттєво підвищує ризик вмісту небезпечних бактерій, які можуть викликати захворювання у людей. Окрім специфічного раціону, для запобігання мору на фермах активно використовують заборонені антибіотики та пестициди. Окремою проблемою є те, що тилапія — інвазивний вид, тому особини, які втікають із ферм під час повеней, завдають значної шкоди місцевим екосистемам та поширюють хвороби.

Чому тилапію іноді винищують і закопують

Ця риба родом з Африки має феноменальну здатність до виживання, через що в деяких регіонах світу її доводиться масово знищувати та буквально закопувати в землю. Вона здатна існувати практично в будь-якому середовищі: від чистої річки до брудної канави чи навіть гарячої калюжі. Висока швидкість розмноження дозволяє лише одній парі за кілька років дати тисячі нащадків, оскільки риба нереститься цілий рік. Головним "чит-кодом" виду є те, що тилапія виношує мальків у роті — при найменшій небезпеці турботлива мати ховає дітей і переносить їх у безпечне місце, що забезпечує виду колосальну виживаність.

Як знайти безпечну альтернативу

Попри всі ризики, цілком можливо знайти якісну та екологічно чисту тилапію, якщо звертати увагу на країну походження. Фахівці радять обирати рибу з Колумбії, Індонезії або Тайваню, де методи ведення рибного господарства є більш сталими. Ще одним способом переконатися в безпечності продукту є перевірка сертифікації на пакуванні. Надійним підтвердженням якості є позначки від таких організацій, як Aquaculture Stewardship Council (ASC), Global Seafood Alliance (BAP) або Naturland.

