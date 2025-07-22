Схожа на чорта: зоолог розповів, з якою твариною в Україні плутають міфічну чупакабру

Цей хижак полює вночі і заходить у села, міста

Свого часу в Україні досить часто розмовляли про чупакабру і приписували їй страшні звірства. Але ця міфічна істота вигадана, а чупакаброю називали хворого хижака.

Про це "Телеграфу" розповів Віталій Смаголь, провідний науковий співробітник Інституту зоології НАНу, кандидат біологічних наук. За його словами, чупакабра — це легенда і міф.

"Чупакабри немає. Це лисиця, яка хвора на коросту. Її один раз зняли і понеслось. Вона з облізлою шерстю, страшна, з тонким хвостом і великою пащею. Дійсно, схожа на чорта. Але чупакабри у нас немає, то хворі лисиці", — наголошує Смаголя.

Лисиця хвора на коросту

Він пояснює, що лисиці — хижаки, які полюють вночі. І, звісно, вони можуть заходити у села та вбивати там сільськогосподарських тварин та птахів. Зазвичай це кури, півні, кролики тощо. Навіть хворі лиси ходять на полювання і те, що кілька разів тварину з коростою зняли на відео дало початок легендам про чупакабру.

Ба більше, слова селян про відчинені клітки, розсунуту сітку — здебільшого домисли. І не слід забувати, що голодні хижаки, які полюють на здобич, досить сильні і агресивні.

Лисиця з коростою

Короста — захворювання, яке викликають кліщі. Хворі тварини втрачають шерсть, у них надмірний свербіж, утворюються рани. Деякі особини можуть бути дратівливими, а за важких форм — повністю втрачати шерсть.

Лисяця з коростою

Частіше захворювання фіксують саме в теплі сезони, коли кліщі активно розмножуються і паразитують. Саме в цей час і "бачили" чупакабру, яка була лисицею з коростою.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому останнім часом лисиці частіше зустрічаються у великих містах.