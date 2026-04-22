Чупакабра возвращается? В Украине неизвестный зверь убивает животных, кто это может быть (фото)

Таинственный ночной охотник держит людей в страхе и уничтожает хозяйство

В селе Потоки Полтавской области произошел ряд загадочных нападений на домашних животных, заставивших местных жителей вспомнить легенды о мифической "чупакабре". Неизвестное существо проникает в клетки и убивает животных.

Об этом пишут в местных телеграмм каналах. Как говорится в сообщении, ночной визит устрашающего гостя оставляет после себя кровавые последствия.

Зверь с легкостью разрывает крепкие металлические сетки и выламывает деревянные конструкции, чтобы добраться до добычи. Основными жертвами нападающего становятся кролики.

Кто на самом деле охотится на кроликов

Ведущий научный сотрудник Института зоологии НАН, кандидат биологических наук Виталий Смаголь отмечает, что за "страшных монстров, похожих на чертей", обычно принимают обычных лис или енотовидных собак, страдающих задавленной формой чесотки (саркоптоза). Из-за болезни животное теряет шерсть, его кожа становится темно-серой, морщинистой и покрывается струпьями, что придает ему жуткий вид.

Чесотка у лис

Ослабленные болезнью хищники не могут охотиться на ловкую дичь в лесу, поэтому вынуждены идти в человеческие дома. Именно они, по словам специалистов, способны проявлять недюжинную агрессию и изобретательность в попытках извлечь легкую добычу из клеток. Металлическую сетку часто повреждают не только зубами, но и лапами, если конструкция имеет слабые места.

