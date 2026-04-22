Тут виготовляли тютюн, а потім шили одяг: як раніше виглядала відома фабрика у Дніпрі, яку перетворили на бізнес-центр

Задовго до скляних фасадів та офісів тут гули швейні машини

У центрі Дніпра чимало бізнес-центрів. За сучасними фасадами деяких із них прихована історія будівель, які були зведені в місті понад сто років тому. Одна з таких — бізнес-центр FABRIKA на вулиці Барикадній. Багато років у цій будівлі розташовувалася велика швейна фабрика імені Володарського, яку згодом перейменували на швейну фірму "Мрія".

У 1795 році на території сучасного бізнес-центру розташовувалося жіноче училище, пізніше — Головне народне училище, а потім Катеринославське повітове училище. У 1837 році ділянку, на якій розташовувався головний будинок, флігелі для викладачів та господарські приміщення продали.

Реклама тютюнової фабрики Джигіта

У 1856 році тут була відкрита тютюнова фабрика Іллі Джигіта. Спочатку невелике кустарне підприємство поступово виросло в одне з найбільших у місті. Вже до кінця 1880-х років фабрика стала помітним гравцем у переробній промисловості. У цей період з'явилися нові виробничі корпуси, зокрема довга триповерхова будівля, що виходить на вулицю Гостинну. На місці садів та огорож з'являлися житлові кам'яні будинки.

Фабрику ім. Володарського було відкрито у 1922 році

Але до 1913 року торговий дім "І.Д. Джигіт і Син" збанкрутував і фабрика була продана з торгів. Новим власником стало Товариство взаємного кредиту Катеринославського губернського земства. На початку 1920-х років тютюнова фабрика фактично не працювала: будівлі перебували в незадовільному стані, не вистачало коштів та сировини.

Вже у 1922 році тютюнову фабрику замінило підприємство Губшвейпрому імені Володарського. У наступні роки фабрика розширювалася, займаючи території вздовж вулиць Барикадної, Шолом-Алейхема та Гостинної (пізніше перейменованої на Гопнер). Будівництво велося поетапно. Деякі споруди, включаючи особняк Джигіта та будинок Бика, знесли для розширення промислової зони. Частину існуючих будівель реконструювали, будували нові. Зокрема, у середині 1930-х років на вулиці Шолом-Алейхема звели другу чергу виробничого корпусу.

У роки Другої світової війни фабричні будівлі постраждали незначно, і підприємство досить швидко відновило роботу після повернення з евакуації. У післявоєнні десятиліття виробництво активно розвивалося. Станом на 1976 рік на фабриці працювали сотні одиниць обладнання: 724 універсальні машини, 590 спеціалізованих і понад 200 пресів. На фабриці шили різноманітний одяг, але найбільше підприємство прославилося жіночими та чоловічими пальтами.

У 1967 році постало питання про перенесення фабрики за межі міста, але реалізувати це вдалося у 2004 – 2005 роках. Довгий час будівля фабрики стояла покинутою, але згодом будівлі реконструювали, фасади обшили сучасними матеріалами.

