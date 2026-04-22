Тут виготовляли тютюн, а потім шили одяг: як раніше виглядала відома фабрика у Дніпрі, яку перетворили на бізнес-центр
Задовго до скляних фасадів та офісів тут гули швейні машини
У центрі Дніпра чимало бізнес-центрів. За сучасними фасадами деяких із них прихована історія будівель, які були зведені в місті понад сто років тому. Одна з таких — бізнес-центр FABRIKA на вулиці Барикадній. Багато років у цій будівлі розташовувалася велика швейна фабрика імені Володарського, яку згодом перейменували на швейну фірму "Мрія".
У 1795 році на території сучасного бізнес-центру розташовувалося жіноче училище, пізніше — Головне народне училище, а потім Катеринославське повітове училище. У 1837 році ділянку, на якій розташовувався головний будинок, флігелі для викладачів та господарські приміщення продали.
У 1856 році тут була відкрита тютюнова фабрика Іллі Джигіта. Спочатку невелике кустарне підприємство поступово виросло в одне з найбільших у місті. Вже до кінця 1880-х років фабрика стала помітним гравцем у переробній промисловості. У цей період з'явилися нові виробничі корпуси, зокрема довга триповерхова будівля, що виходить на вулицю Гостинну. На місці садів та огорож з'являлися житлові кам'яні будинки.
Але до 1913 року торговий дім "І.Д. Джигіт і Син" збанкрутував і фабрика була продана з торгів. Новим власником стало Товариство взаємного кредиту Катеринославського губернського земства. На початку 1920-х років тютюнова фабрика фактично не працювала: будівлі перебували в незадовільному стані, не вистачало коштів та сировини.
Вже у 1922 році тютюнову фабрику замінило підприємство Губшвейпрому імені Володарського. У наступні роки фабрика розширювалася, займаючи території вздовж вулиць Барикадної, Шолом-Алейхема та Гостинної (пізніше перейменованої на Гопнер). Будівництво велося поетапно. Деякі споруди, включаючи особняк Джигіта та будинок Бика, знесли для розширення промислової зони. Частину існуючих будівель реконструювали, будували нові. Зокрема, у середині 1930-х років на вулиці Шолом-Алейхема звели другу чергу виробничого корпусу.
У роки Другої світової війни фабричні будівлі постраждали незначно, і підприємство досить швидко відновило роботу після повернення з евакуації. У післявоєнні десятиліття виробництво активно розвивалося. Станом на 1976 рік на фабриці працювали сотні одиниць обладнання: 724 універсальні машини, 590 спеціалізованих і понад 200 пресів. На фабриці шили різноманітний одяг, але найбільше підприємство прославилося жіночими та чоловічими пальтами.
У 1967 році постало питання про перенесення фабрики за межі міста, але реалізувати це вдалося у 2004 – 2005 роках. Довгий час будівля фабрики стояла покинутою, але згодом будівлі реконструювали, фасади обшили сучасними матеріалами.
Раніше "Телеграф" розповідав історію заводу в Харкові, на якому випускали ігристе "Радянське шампанське".