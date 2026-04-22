Здесь делали табак, а потом шили одежду: как раньше выглядела известная фабрика в Днепре, которую превратили в бизнес-центр

Задолго до стеклянных фасадов и офисов здесь гудели швейные машины

В центре Днепра немало бизнес-центров. За современными фасадами некоторых из них скрыта история зданий, которые были построены в городе более ста лет назад. Одно из таких — бизнес-центр FABRIKA на улице Баррикадной. Много лет в этом здании располагалась крупная швейная фабрика имени Володарского, которую впоследствии переименовали в швейную фирму "Мечта".

В 1795 году на территории современного бизнес-центра располагалось женское училище, позже — Главное народное училище, а затем Екатеринославское уездное училище. В 1837 году участок, на котором располагался главный дом, флигели для преподавателей и хозяйственные помещения продали.

Реклама табачной фабрики Джигита

В 1856 году здесь была открыта табачная фабрика Ильи Джигита. Изначально небольшое кустарное предприятие постепенно выросло в одно из крупнейших в городе. Уже к концу 1880-х годов фабрика стала заметным игроком в перерабатывающей промышленности. В этот период появились новые производственные корпуса, в том числе длинное трехэтажное здание, выходящее на улицу Гостиную. На месте садов и ограждений появлялись жилые каменные дома.

Фабрика им. Володарского, "Володарка" или "Мечта" была открыта в 1922 году

Но к 1913 году торговый дом "И.Д. Джигит и Сын" обанкротился и фабрика была продана с торгов. Новым владельцем стало Общество взаимного кредита Екатеринославского губернского земства. В начале 1920-х годов табачная фабрика фактически не работала: здания находились в неудовлетворительном состоянии, не хватало средств и сырья.

Уже в 1922 году табачную фабрику заменило предприятие Губшвейпрома имени Володарского. В последующие годы фабрика расширялась, занимая территории вдоль улиц Баррикадной, Шолом-Алейхема и Гостиной (позже переименованной в Гопнер). Строительство велось поэтапно. Некоторые сооружения, включая особняк Джигита и дом Быка, снесли для расширения промышленной зоны. Часть существующих зданий реконструировали, строили новые. В частности, в середине 1930-х годов на улице Шолом-Алейхема выстроили вторую очередь производственного корпуса.

В годы Второй мировой войны фабричные здания пострадали незначительно, и предприятие достаточно быстро возобновило работу после возвращения из эвакуации. В послевоенные десятилетия производство активно развивалось. По состоянию на 1976 год на фабрике работали сотни единиц оборудования: 724 универсальные машины, 590 специализированных и более 200 прессов. На фабрике шили разнообразную одежду, но больше всего предприятие прославилось женскими и мужскими пальто.

В 1967 году встал вопрос о переносе фабрики за пределы города, но реализовать это получилось в 2004 – 2005 годах. Долгое время здание фабрики стояло заброшенным, но со временем здания реконструировали, фасады обшили современными материалами.

