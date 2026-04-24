Не тільки морква: що точно можна сіяти у відкритий ґрунт вже у квітні

Ці культури дають сходи за 1-2 тижні

Квітень відкриває активну фазу садових робіт, коли ґрунт максимально насичений вологою, а сонце починає прогрівати землю. Зараз настав ідеальний момент, щоб без зайвих побоювань відправити в ґрунт насіння моркви, редиски, петрушки та шпинату.

Про це "Телеграфу" розповіла фермерка Наталя Тарабаріна.

Ці культури добре переносять короткочасні нічні похолодання і здатні дати перші паростки вже за один-два тижні. Разом з ними можна сміливо висаджувати горох та цибулю-сіянець, які також не бояться весняної прохолоди.

Якщо з якихось причин ви не встигли посадити часник під зиму, то зараз залишається остання можливість це зробити. Хоча врожай у цьому випадку буде дещо скромнішим, ніж при осінній посадці, ви все одно забезпечите себе свіжим продуктом. Любителям естетики на ділянці варто звернути увагу на мак та різні сухоцвіти, які також підходять для раннього посіву.

За словами фермерки, моркву, цибулю-чорнушку та овочеві сорти гороху вже час відправляти на грядки. При цьому експертка радить зберігати пильність та уважно стежити за прогнозами. Наприклад, на Полтавщині, де в обласному центрі розплодилися щури, у травні ще очікуються заморозки, тому теплолюбні рослини поки що краще притримати у теплі, орієнтуючись на кліматичні особливості вашого регіону.