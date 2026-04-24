Не только морковь: что точно можно сеять в открытый грунт уже в апреле

Эти культуры дают всходы за 1-2 недели

Апрель открывает активную фазу садовых работ, когда почва максимально напитана влагой, а солнце начинает прогревать землю. Сейчас наступил идеальный момент, чтобы без лишних опасений отправить в грунт семена моркови, редиса, петрушки и шпината.

Об этом "Телеграфу" рассказала фермер Наталья Тарабарина.

Эти культуры отлично переносят кратковременные ночные похолодания и способны дать первые ростки уже через одну-две недели. Вместе с ними можно смело высаживать горох и лук-севок, которые также не боятся весенней прохлады.

Если по каким-то причинам вы не успели посадить чеснок под зиму, сейчас остается последняя возможность это сделать. Хотя урожай в этом случае будет несколько скромнее, чем при осенней посадке, вы все равно обеспечите себя свежим продуктом. Любителям эстетики на участке стоит обратить внимание на мак и различные сухоцветы, которые также подходят для раннего посева.

По словам фермера, морковь, лук-чернушку и овощные сорта гороха уже пора определять на грядки. При этом эксперт советует сохранять бдительность и внимательно следить за прогнозами. Например, на Полтавщине, где в областном центре расплодились крысы, в мае еще ожидаются заморозки, поэтому более теплолюбивые растения пока лучше придержать в тепле, ориентируясь на климатические особенности вашего региона.