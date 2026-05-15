Вона в'їхала в яму на дорозі й заплатила штраф: як це сталося і за що її оштрафували

Це вважатиметься порушенням правил дорожнього руху

Звичайна поїздка дорогою з вибоїнами може обернутися для водія не лише пошкодженням автомобіля, а й судовим процесом та штрафом. У певних випадках це вважатиметься порушенням правил дорожнього руху.

Як зазначено в постанові від 6 травня, передає "zaxid.net", Коломийський міськрайонний суд визнав водійку Mercedes-Benz E200 Вікторію Федасюк винною у порушенні правил дорожнього руху та призначив їй штраф у розмірі 850 гривень.

Водійку притягнули до адміністративної відповідальності після того, як її автомобіль потрапив у вибоїну та пошкодив шини переднього й заднього коліс. Поліція склала протокол за ст. 124 КУпАП, вважаючи, що дівчина не була достатньо уважною до дорожньої ситуації, що й призвело до пошкодження авто.

Окрім цього, дівчина має сплатити 665 гривень судового збору.

