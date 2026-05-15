Ідеальний мігрант для України. ШІ назвав країни, звідки можуть приїхати заробітчани

Чутки, що мігранти нібито "захоплять" Україну, поширює Росія

В Україні мають більше шансів прижитися мігранти з країн зі схожою структурою економіки та культурою. Втім більшу роль відіграє не країна походження, а державна політика нашої держави у сфері трудових мігрантів.

"Телеграф" запитав у нейромережі Gemini, мігранти з якої країни мають найбільше шансів інтегруватися в Україні. ШІ вказав на те, що при оцінці цього питання експерти зазвичай аналізують два складники: швидкість економічного ефекту та легкість соціальної інтеграції.

Економічна площина: хто потрібен ринку

За оцінкою ШІ, з економічного погляду більш важливі кваліфікація та вік, ніж з якої країни походить мігрант. Найкращий варіант — мігранти з країн, чия структура економіки схожа на українську або доповнює її:

Центральна та Південна Азія (Індія, Пакистан, В'єтнам)

Традиційно ці країни мають сильних фахівців у сфері IT, виробництві медпрепаратів та сільському господарстві. Ці країни можуть дати чимало мігрантів, які будуть готовими працювати в секторі послуг та на будівництві, що буде актуально в період повоєнної відбудови України.

Країни Кавказу та Центральної Азії (Грузія, Узбекистан, Казахстан)

Ці країни мають досвід роботи в енергетиці, видобутку та будівництві. Крім того, їхні професійні стандарти часто схожі на українські, що скоротить час на перенавчання.

Міграційний потенціал для України. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Культурний аспект: хто швидше адаптується

Найкраще інтегруватися здатні люди з країн з низькою "культурною дистанцією". Тут Gemini назвав держави, громадяни яких навряд приїдуть працювати в Україну.

Країни Східної та Центральної Європи (Польща, Чехія, країни Балтії, Молдова)

Хоча ймовірність прибуття мігрантів з цих країн низька, однак деякі спеціалісти (інженери, архітектори, управлінці) можуть приїхати на роботу в Україну після завершення війни. Їхня адаптація була б найпростішою, вважає нейромережа, через схожість мов, спільну історію та релігійні цінності. Ризик міжетнічних конфліктів з цією групою мінімальний.

Ідеальний мігрант — портрет

Резюмуючи, Gemini виділив країни, які могли б дати Україні оптимальних фахівців. Окремо ШІ оцінив вузьких спеціалістів та людей, які можуть займатися фізичним трудом.

Отже, для високотехнологічних секторів Україні потрібні фахівці з ЄС та Північної Америки. Йдеться про експертів з цифровізації та енергетики.

Для повоєнної відбудови кращими є вихідці з країн Центральної Азії або Південно-Східної Азії, які вже мають досвід роботи в Польщі чи країнах Балтії. Таким чином ці трудові ресурси вже мають певну підготовку до європейських норм праці.

Важливо розуміти, що на думку соціологів, успіх міграції залежить не стільки від країни походження, скільки від української державної політики інтеграції. Насправді будь-який мігрант, на думку нейромережі, може стати "ідеальним" для української економіки, якщо держава забезпечить прозорі умови роботи та вивчення мови.

Мігранти "захоплять" Україну? Хто сіє паніку

В українському сегменті інтернету все активніше лунає тема трудових мігрантів, які нібито "заповнюють" Україну. Градус негативу в бік іноземних робітників зростає з кожним днем, і ці процеси підігріваються та використовуються російською пропагандою. Насправді жодної небезпеки, що в іноземні робітники масово приїжджатимуть в Україну, — немає.

Детально читайте на "Телеграфі": Мігранти "захоплять" Україну? Яка зараз ситуація з іноземцями і хто качає човен вкидами

Нагадаємо, колишній народний депутат та експерт із соціальної політики Павло Розенко у коментарі "Телеграфу" пояснив, що розмови про масове завезення в Україну працівників із країн Азії не відповідають реальності. Наш ринок праці зараз є малопривабливим для іноземців через війну, низькі зарплати та безпекові ризики.