Один з обласних центрів захоплюють небезпечні гризуни. Чим це загрожує та як діяти при зустрічі (відео)

Вони відбирають їжу в голубів

На вулицях Полтави розплодилися щури. Гризунів помітили у мікрорайоні Мотель.

Telegram-канал "Труха Полтава" опублікував відео з щурами, що метушаться поруч із голубами. Гризуни навіть конкурують з ними за їжу, й здається, досить успішно.

"Десяток щурів помітили на Мотелі", — йдеться у підписі до відео

Чому щури на міських вулицях небезпечні

Масова поява щурів на вулицях є ознакою антисанітарії. Вони несуть серйозну загрозу, адже щури здатні переносити понад 30 небезпечних хвороб, серед яких лептоспіроз, сальмонельоз та сказ. Інфекції можуть передаватися через укуси та забруднену їжу.

Крім того, щури завдають й інших клопотів. Через те що їхні зуби ростуть усе життя, вони постійно гризуть тверді предмети. Гризуни можуть пошкоджувати силові кабелі та руйнувати гідроізоляцію будинків.

Що робити, побачивши щура в місті

Зазвичай щури уникають людей, але якщо вони почуваються в небезпеці, можуть стрибнути та вкусити. Тому — не наближайтеся до них та не намагайтеся прогнати.

Що робити, коли бачиш щурів у місті.

Під час прогулянки з собакою слідкуйте, щоб вона не підходила до місць скупчення гризунів чи сміттєвих баків. Контакт із щуром або його виділеннями загрожує тварині небезпечними інфекціями.

Треба зафіксувати скупчення щурів на фото та відео (особливо якщо це територія біля житлових будинків, дитячих майданчиків або закладів харчування). З цими доказами варто звернутися до відповідних служб.

