Рус

Як покращити смак супу без спецій та кубиків: лайфхак із лимоном

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Смак супу стане яскравішим без зайвих спецій
Смак супу стане яскравішим без зайвих спецій. Фото Колаж "Телеграфу"

Лимонна цедра зробить суп легким і насиченим одночасно

Для насиченого смаку та аромату в бульйони для супів додають сіль, перець, лавровий лист, часник, цибулю, готові суміші спецій або бульйонні кубики. Але крім звичних добавок є один простий інгредієнт, який може покращити смак супу.

Мова про лимонну цедру. Вона надає бульйону легкого цитрусового аромату, робить смак свіжішим і збалансованішим, особливо якщо бульйон вийшов занадто жирним або важким. Цим кулінарним секретом поділилися на порталі Pysznosci.

У шкірці лимона містяться ефірні олії. Саме вони дають тонкий, свіжий аромат без кислоти, як від соку. Цедра не перебиває смак, а трохи його посилює, підкреслює природну солодкість овочів і робить бульйон "чистішим" на смак. У результаті суп виходить одночасно насиченим і легким.

З додаванням цедри можна використовувати менше спецій і зовсім відмовитися від підсилювачів смаку на кшталт бульйонних кубиків. Смак стає натуральнішим, без зайвої різкості. Крім того, у цедрі є антиоксиданти та речовини, які допомагають травленню, тому такий бульйон легше сприймається організмом.

Як правильно додавати лимонну цедру в суп

У бульйон можна додавати лише тонко зрізану шкірку добре вимитого лимона, без білої частини. Кладіть цедру в каструлю приблизно за 20–30 хвилин до готовності. Цього часу достатньо, щоб аромат розкрився, але не став занадто нав'язливим. Перед подачею цедру краще вийняти з бульйону.

Теги:
#Рецепти #Суп #Лимон #бульйон #Лайфхак