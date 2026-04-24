Досвідчені городники роблять саме так: чим обробити цибулю перед посадкою та як посіяти буряк
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Щоб цибулю не з’їли шкідники, а буряк був солодким
Квітень відкриває активну фазу садових робіт, коли ґрунт максимально насичений вологою, а сонце починає прогрівати землю. Досвідчений городник має у запасі кілька секретів отримання хорошого врожаю.
Українка поділилася лайфхаками посадки цибулі-сівки та посіву буряків у соцмережах. Перший із них настільки незвичайний, що ви навряд чи про нього чули.
Обробка цибулі-сівки перед посадкою
Жінка розповіла, що вже не перший рік замочує цибулинки у сольовому розчині. Однак не поділилася концентрацією та часом обробки.
З мережі ми довідалися, що замочувати цибулю потрібно на три години в розчині з пропорціями 1 столова ложка солі на 1 літр теплої води.
Цей спосіб допомагає очистити посівний матеріал від пилу, реагентів та захищає його від шкідників, таких як:
- цибульна муха;
- трипси;
- кліщі;
- нематоди.
Підживлення для буряків під час посіву
Крім того, автор ролика показала, як під час посіву буряків одразу ж вносить і підживлення – звичайний попіл. Деревна зола — цінне органічне добриво, багате на калій, кальцій, фосфор і мікроелементи.
Вона ефективно знижує кислотність ґрунту, стимулює зростання коренів, підвищує врожайність і робить коренеплоди солодшими. Також зола використовується для боротьби зі шкідниками та хворобами, зміцнюючи імунітет рослин.
Нагадаємо, при засіві городу та теплиць слід дотримуватися простих правил, адже є помилки, які потім не виправити. Серед них не лише глибина сівби.