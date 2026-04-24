Три фатальні помилки на городі у квітні, які не виправити ні поливом, ні добривами

Навіть досвідченні городники нехтують цими правилами

Під час засівання городу та теплиць слід дотримуватись простих правил, адже є помилки, які потім не виправити. Серед них не тільки глибина посіву.

За її словами, є щонайменше три помилки, які не пробачають рослини на городі.

За її словами, є щонайменше три помилки, які не пробачають рослини на городі. Одна з найкритичніших — це неправильна глибина посіву. Чимало недосвідчених городників нехтують цим фактором, однак він вливає не тільки на врожайність, а й на сходження рослин. До прикладу, насіння моркви заглиблюють на 1-2 сантиметри.

"Якщо кинути глибше – не проростає, дрібніше – пересихає за день спеки. Кожна культура має свою норму", — каже фермерка.

Тому важливо враховувати рекомендації, які вказані на насінні. Ще одна критична помилка — це надмірний полив на старті. Адже перезволожений ґрунт перекриває доступ кисню до коріння, воно гниє, рослина в'яне. При цьому городники іноді думають, що рослині навпаки не вистачає вологи та доливають ще води.

"Розумна стратегія: робити це помірно і давати верхньому шару ґрунту підсихати між поливами", — пояснює Тарабаріна.

Третьою помилкою фермерка називає загущення, коли городникам шкода прорідити та викинути сходи. Проте рослини, які ростуть занадто щільно, конкурують за воду, світло і поживні речовини, і зрештою не виграє жодна.

"Окрема проблема – кислотність ґрунту. Якщо томати жовтіють без видимої причини, перець не росте, а добрива наче не діють – швидше за все, pH не в нормі. Для більшості овочів оптимум — 6.0-7.0. Перевірити це можна тест-смужками, які коштують менше ста гривень", — додає експертка.

Нагадаємо, що певні овочі не можна садити у відкритий ґрунт до травня.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна купувати великі саджанці помідорів та на що обов'язково треба звертати увагу.