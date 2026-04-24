Опытные огородники делают именно так: чем обработать лук перед посадкой и как посеять свеклу

Чтобы лук не съели вредители, а свекла была сладкой

Апрель открывает активную фазу садовых работ, когда почва максимально напитана влагой, а солнце начинает прогревать землю. Опытный огородник имеет в запасе несколько секретов получения хорошего урожая.

Украинка поделилась лайфхаками посадки лука-севка и посева свеклы в соцсетях. Первый из них настолько необычный, что вы вряд ли о нем слышали.

Обработка лука-севка перед посадкой

Женщина рассказала, что уже не первый год замачивает луковички в солевом растворе. Однако не поделилась концентрацией и временем обработки.

Из сети мы узнали, что замачивать лук нужно на три часа в растворе с пропорциями 1 столовая ложка соли на 1 литр теплой воды.

Этот способ помогает очистить посевной материал от пыли, реагентов и защищает его от вредителей, таких как:

луковая муха;

трипсы;

клещи;

нематоды.

Подкормка для свеклы во время посева

Кроме того, автор ролика показала, как во время посева свеклы сразу же вносит и подкормку – обычную золу. Древесная зола — ценное органическое удобрение, богатое калием, кальцием, фосфором и микроэлементами.

Она эффективно снижает кислотность почвы, стимулирует рост корней, повышает урожайность и делает корнеплоды слаще. Также зола используется для борьбы с вредителями и болезнями, укрепляя иммунитет растений.

