Опытные огородники делают именно так: чем обработать лук перед посадкой и как посеять свеклу
Апрель открывает активную фазу садовых работ, когда почва максимально напитана влагой, а солнце начинает прогревать землю. Опытный огородник имеет в запасе несколько секретов получения хорошего урожая.
Украинка поделилась лайфхаками посадки лука-севка и посева свеклы в соцсетях. Первый из них настолько необычный, что вы вряд ли о нем слышали.
Обработка лука-севка перед посадкой
Женщина рассказала, что уже не первый год замачивает луковички в солевом растворе. Однако не поделилась концентрацией и временем обработки.
Из сети мы узнали, что замачивать лук нужно на три часа в растворе с пропорциями 1 столовая ложка соли на 1 литр теплой воды.
Этот способ помогает очистить посевной материал от пыли, реагентов и защищает его от вредителей, таких как:
- луковая муха;
- трипсы;
- клещи;
- нематоды.
Подкормка для свеклы во время посева
Кроме того, автор ролика показала, как во время посева свеклы сразу же вносит и подкормку – обычную золу. Древесная зола — ценное органическое удобрение, богатое калием, кальцием, фосфором и микроэлементами.
Она эффективно снижает кислотность почвы, стимулирует рост корней, повышает урожайность и делает корнеплоды слаще. Также зола используется для борьбы с вредителями и болезнями, укрепляя иммунитет растений.
Напомним, при засеве огорода и теплиц следует соблюдать простые правила, ведь есть ошибки, которые потом не исправить. Среди них не только глубина посева.