Ваш виноград може хворіти на рак: як розпізнати хворобу і коли варто рубати кущ

Це не трагедія, а просто неприємність. Розповідаємо покроково план дій

Побачили дивні нарости на старій виноградній лозі? Є ймовірність, що це бактеріальний рак (БР). І багато хто відразу ж корчуватиме кущ і зачищатиме свій виноградний простір від цієї поганої речі. Але не поспішайте, часто цей виноград ще роками може приносити врожай.

Як відрізнити бактеріальний рак на винограді від морозобоїни

Якщо всередині ці нарости мають коричневий та/або чорний колір, це явно бактеріальний рак. Якщо ці утворення м’які і легко кришаться при дослідженні сірником, це точно погана пухлина. А якщо ці нарости всередині трохи зелені і мають щільну структуру, це просто морозобоїна .

Якщо ви переконалися, що йдеться про бактеріальний рак, уважно перевірте, на якій ділянці лози утворилися ці нарости. Якщо голова куща не зачеплена, кущ ще можна врятувати.

Справа в тому, що бактерія, яка є першопричиною бактеріального раку, поширюється лише вгору по лозах . Тобто все, що нижче, може чудово рости та плодоносити.

Що таке бактеріальний рак та що з ним робити?

Що робити, побачивши БР на винограднику

Зачистіть голову куща і досліджуйте її щодо наявності наростів. Якщо все чисто, обрізаємо рукав якомога нижче БР. Всю залишену багаторічну деревину ретельно обробляємо або препаратами з міддю (Косайд, Медян Есктра, Блу Бордо, мідний купорос, бордоська рідина тощо), або синтетичним бактерицидом (Казумін, Тіментін, Цефотаксім, Зугамін). Через 7-10 днів обробку повторюємо.

Причинами БР на винограднику найчастіше є технічні ушкодження, чи то тріщини, що утворилися при пригинанні лоз до землі, чи подряпини, отримані при косінні трави на винограднику тримером. У ці ранки легко потрапляють бактерії, і далі процес іде залежно від загального агрофону: або виноград сам себе вилікує, або захворіє. Загалом усе як у людей.

Чому на кущі винограду може з'явитися рак і як його рятувати. Інфографіку підготовано з допомогою ШІ

