Місто закуталось в антидронові сітки та колючий дріт: як виглядає Краматорськ зараз (фото)
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На кадрах помітно сліди російських обстрілів
Краматорськ, до якого наближається лінія фронту, все більше вкривається антидроновими сітками та обставляється "зубами дракона". Та попри загрозу, що наближається, у місті все ще залишається чимало людей.
Свіжі фото з Краматорська показав фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.
"Місто, як і інші прифронтові території, затягнули антидроновою сіткою. Ще один символ того, як війна змінює простір навколо нас — заради безпеки та захисту людей", — зазначив він.
На кадрах помітно, що, окрім "зубів дракона" та антидронових сіток, по місту чимало розкидано колючого дроту.
Краматорськ регулярно обстрілюється росіянами, які запускають КАБи та дрони. І сліди атак помітні практично по всьому місту Донеччини. Вибиті вікна, заклеєні плівкою або забити фанерами, вигорівші авто та сліди пожеж стають звичними для Краматорська.
Найнебезпечніше у районах, які найближче до фронту. За даними аналітиків DeepState, до лінії зіткнення залишається трохи більше 12 кілометрів.
Зауважимо, що раніше стало відомо, що ключовим пріоритетом Росії залишається повне захоплення Донецької області. Ціллю визначається Краматорсько-Костянтинівська агломерація, контроль над якою дозволив би Кремлю заявити про "повне взяття Донбасу".
Нагадаємо "Телеграф" розповідав, які, на думку штучного інтелекту, шанси закінчити війну в Україні вже цьогоріч.