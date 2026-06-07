Місто закуталось в антидронові сітки та колючий дріт: як виглядає Краматорськ зараз (фото)

На кадрах помітно сліди російських обстрілів

Краматорськ, до якого наближається лінія фронту, все більше вкривається антидроновими сітками та обставляється "зубами дракона". Та попри загрозу, що наближається, у місті все ще залишається чимало людей.

Свіжі фото з Краматорська показав фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

"Місто, як і інші прифронтові території, затягнули антидроновою сіткою. Ще один символ того, як війна змінює простір навколо нас — заради безпеки та захисту людей", — зазначив він.

Антидронова сітка та колючий дріт у Краматорську. Фото Ян Доброносов

Антидронова сітка у Краматорську. Фото Ян Доброносов

Дорога захищена антидроновою сіткою. Фото Ян Доброносов

Дорога захищена антидроновою сіткою. Фото Ян Доброносов

Дорога захищена антидроновою сіткою. Фото Ян Доброносов

Дорога захищена антидроновою сіткою. Фото Ян Доброносов

Дорога захищена антидроновою сіткою. Фото Ян Доброносов

Дорога захищена антидроновою сіткою. Фото Ян Доброносов

Військове авто із захистом від дронів. Фото Ян Доброносов

Антидронова сітка у Краматорську. Фото Ян Доброносов

На кадрах помітно, що, окрім "зубів дракона" та антидронових сіток, по місту чимало розкидано колючого дроту.

Колючий дріт та зуби дракона у Краматорську. Фото Ян Доброносов

Колючий дріт у Краматорську. Фото Ян Доброносов

Краматорськ регулярно обстрілюється росіянами, які запускають КАБи та дрони. І сліди атак помітні практично по всьому місту Донеччини. Вибиті вікна, заклеєні плівкою або забити фанерами, вигорівші авто та сліди пожеж стають звичними для Краматорська.

Згорівші автомобілі у Краматорську після обстрілу. Фото Ян Доброносов

Зруйнована будівля після обстрілу росіян у Краматорську. Фото Ян Доброносов

Вікно заклеєне скотчем. Фото Ян Доброносов

Зупинка у Краматорську. Фото Ян Доброносов

Найнебезпечніше у районах, які найближче до фронту. За даними аналітиків DeepState, до лінії зіткнення залишається трохи більше 12 кілометрів.

Відстань від Краматорська до лінії фронту - карта DeepState

Зауважимо, що раніше стало відомо, що ключовим пріоритетом Росії залишається повне захоплення Донецької області. Ціллю визначається Краматорсько-Костянтинівська агломерація, контроль над якою дозволив би Кремлю заявити про "повне взяття Донбасу".

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