Український виноград – найсмачніший. 5 найкращих вітчизняних сортів з фото
Називаємо нові гібридні сорти винограду, виведені у Києві, Запоріжжі, Нікополі та інших куточках України
Українська земля багата не лише родючою землею, а й справжніми талантами. Ви думаєте, що тільки за кордоном створюються нові сорти винограду? Зовсім ні. Бажаємо представити до вашої уваги п’ять гібридних форм винограду української селекції, які подарують гідний урожай усім, хто його посадить. Особливо варто підкреслити, що йдеться хоч і про новинки, але цей виноград вже зумів зарекомендувати себе в найкращій стороні.
Цимус
На п’яте місце нашого рейтингу претендує виноград Цимус, створений Олегом Михайловичем Писанкою з Нікополя. Ультраранній термін дозрівання, приємний сонячний колір ягід та відсутність кісточок – не повний перелік переваг. Головне у Цимусі — смак, короткий опис якого закладено в назві "цитронний мускат".
@semcirina в первых числах августа созревают кишмиши Цимус и 342-й (Венгерский), сравниваем эти гибридные формы #виноград #кишмиш #uva #grapes #seedless ♬ original sound - TikTok.200
Велес
Далі у рейтингу слідує дітище селекціонера-виноградаря із Запоріжжя Віталія Володимировича Загорулька, кишмиш Велес. Просто гігантські грона можуть досягати 3 кг і навіть більше. Привабливий червоно-рожевий колір і мускатний присмак — повз таку красу пройти просто не можна.
Каталонія
На третє місце помістимо результат наполегливих зусиль Олександра Васильовича Бурдака — виноград під назвою Каталонія. Дуже рання темно-бордова ягода з гармонійним смаком і легким хрускотом досить невибаглива, втім, як і інші перелічені форми.
Рембо
Срібну медаль рейтингу заслуговує Рембо. Ця форма виведена руками ще одного таланту із Запорізької області — Віктора Михайловича Калугіна, автора кількох десятків гібридів, кожен з яких уваги.
Рембо може похвалитися великими ягодами, раннім терміном дозрівання, здатністю довго висіти на кущі без ушкоджень: він не тріщить, не атакується осами. Гармонійний смак із хрускотом — такої ягоди можна з’їсти багато, і кожен буде радий спробувати це диво.
@semcirina Рембо, селекция Калугина, ранний, под нагрузкой будет на 20-е числа августа, сроки Аркадии. Устойчивый, неприхотливый при профилактических обработках. Вкусный, без муската, но очень приятная гармония.#grapes #виноградник #виноград #рембо ♬ оригинальный звук - Виноградник на Лавандовой
Слава Україні
Отже, лідер нашого рейтингу – Слава Україні. Таку патріотичну назву дав винограду київський селекціонер Вишневецький Микола Павлович. Великі важкі грона дозрівають наприкінці червня, приємна гармонія смаку, привабливий жовтий колір — любителі винограду вже встигли високо оцінити старання свого співвітчизника.
@semcirina Виноград Слава Украине, селекция киевского нарсела Н.П.Вишневецкого. Сначала распространялся как Ранний Палыча, затем кто-то уверял, что это разные формы. Когда все прояснилось, любители солнечной ягоды высоко оценили этот замечательный виноград, достойный стать сортом. Слава Украины, ранний, созревает в начале августа, хорошо висит, в треске не замечен. Ягода тяжёлая, транспортабельная, вкус гармоничный, мякоть мясистая, осы обходят стороной.#виноград #uva #grapes ♬ оригинальный звук - Виноградник на Лавандовой
Перелічені форми — далеко не повний перелік, адже шанувальники сонячної ягоди можуть включити до цього списку не 5, а 125 найменувань чи навіть більше. Але для виноградарів-початківців ця п’ятірка кращих сортів може стати відкриттям і ніколи не стане розчаруванням.
