Український виноград – найсмачніший. 5 найкращих вітчизняних сортів з фото

Називаємо нові гібридні сорти винограду, виведені у Києві, Запоріжжі, Нікополі та інших куточках України

Ці сорти нікого не залишать байдужим: Цимус Велес Каталонія Рембо Слава Україні

Українська земля багата не лише родючою землею, а й справжніми талантами. Ви думаєте, що тільки за кордоном створюються нові сорти винограду? Зовсім ні. Бажаємо представити до вашої уваги п’ять гібридних форм винограду української селекції, які подарують гідний урожай усім, хто його посадить. Особливо варто підкреслити, що йдеться хоч і про новинки, але цей виноград вже зумів зарекомендувати себе в найкращій стороні.

Цимус

На п’яте місце нашого рейтингу претендує виноград Цимус, створений Олегом Михайловичем Писанкою з Нікополя. Ультраранній термін дозрівання, приємний сонячний колір ягід та відсутність кісточок – не повний перелік переваг. Головне у Цимусі — смак, короткий опис якого закладено в назві "цитронний мускат".

Цимус: жовтий як вершкове масло і смачний як... Цимус)

Велес

Далі у рейтингу слідує дітище селекціонера-виноградаря із Запоріжжя Віталія Володимировича Загорулька, кишмиш Велес. Просто гігантські грона можуть досягати 3 кг і навіть більше. Привабливий червоно-рожевий колір і мускатний присмак — повз таку красу пройти просто не можна.

Велес – селекція В.В. Загорулька, шикарний кишмиш з величезним розміром грона

Каталонія

На третє місце помістимо результат наполегливих зусиль Олександра Васильовича Бурдака — виноград під назвою Каталонія. Дуже рання темно-бордова ягода з гармонійним смаком і легким хрускотом досить невибаглива, втім, як і інші перелічені форми.

Кетяг Каталонії затягнув на 2.150 кг. Апетитна красуня, чи не так?)

Рембо

Срібну медаль рейтингу заслуговує Рембо. Ця форма виведена руками ще одного таланту із Запорізької області — Віктора Михайловича Калугіна, автора кількох десятків гібридів, кожен з яких уваги.

Рембо — дуже хрумкий і смачний

Рембо може похвалитися великими ягодами, раннім терміном дозрівання, здатністю довго висіти на кущі без ушкоджень: він не тріщить, не атакується осами. Гармонійний смак із хрускотом — такої ягоди можна з’їсти багато, і кожен буде радий спробувати це диво.

Слава Україні

Отже, лідер нашого рейтингу – Слава Україні. Таку патріотичну назву дав винограду київський селекціонер Вишневецький Микола Павлович. Великі важкі грона дозрівають наприкінці червня, приємна гармонія смаку, привабливий жовтий колір — любителі винограду вже встигли високо оцінити старання свого співвітчизника.

Слава Україні — виноград, гідний представляти нашу країну далеко за її межами

Перелічені форми — далеко не повний перелік, адже шанувальники сонячної ягоди можуть включити до цього списку не 5, а 125 найменувань чи навіть більше. Але для виноградарів-початківців ця п’ятірка кращих сортів може стати відкриттям і ніколи не стане розчаруванням.

