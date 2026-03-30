Були втіленням свята. Як виглядали перші McDonald's в Україні та що змінилось (фото)

В Україну ці заклади прийшли майже через 50 років після своєї появи

Поява перших McDonald's в Україні у 90-ті стала чи не найяскравішою подією для українців. Адже тоді про справжній фаст-фуд з власними закладами тільки мріяли.

Сучасні McDonald's досить сильно відрізняються від своїх попередників, і тут справа не тільки в дизайні. "Телеграф" розповість та покаже, якими були перші заклади та як змінились.

В Україні перший McDonald's відкрився 24 травня 1997 року біля станції метро "Лук'янівська" у Києві. Він став символом західної культури. З перших днів відкриття тут утворювались величезні черги, а сам заклад вирізнявся з-поміж інших яскравим дизайном. А саме жовто-червоним логотипом, тематичними кульками та навіть клоунами, які розважали відвідувачів. Саме за таку святкову атмосферу кияни й полюбили McDonald's.

Клоуни у McDonald's в Києві.

Відкриття McDonald's в Києві.

Відкриття McDonald's в Києві.

Відкриття одного з перших McDonald's в Україні.

Як виглядав перший McDonald's в Україні.

Інтер'є одного з перших McDonald's в Україні.

Досить часто тут святкували дні народження чи влаштовували сімейні обіди. Однак з часом заклад почав ставати все більш стриманим та сучасним. Зараз можна побачити лише фірмовий жовтий колір та літеру "М". Ніяких клоунів, тематичних космічних залів немає. McDonald's в Україні продовжує користувались популярністю, але тепер це сучасні заклади харчування без зайвого пафосу тощо.

Сучасний McDonald's.

Сучасний McDonald's.

Сучасний McDonald's.

Хоча чимало людей й досі пам'ятають клоунів з "маку", гарні та сучасні на той час зали, а також яскраві кольори інтер'єру. Цікаво, що перший у світі McDonald's відкрився в Каліфорнії у 1940-х роках. Тобто в Україну він прийшов майже через 50 років.

